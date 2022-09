Landkreis Diepholz trifft Vereinbarung zum Aufbau eines Netzwerks aus Messstationen für die Moore

Von: Fabian Pieper

Die Tinte ist trocken: (v.l.) Eckhard Hage, Matthias Partetzke, Cord Bockhop und Detlef Tänzer bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zum Aufbau des LoRaWAN-Netzes in den Landkreis-Mooren. © Fabian Pieper

Landkreis Diepholz – „Wasser ist ein höchst emotionales Thema“, weiß Landrat Cord Bockhop. „Wenn man das mit Zahlen, Daten, Fakten versachlichen kann, kann man es schön transparent machen.“ Und genau das hat der Landkreis Diepholz jetzt vor – zumindest in seinen Moorgebieten. Denn am Donnerstagnachmittag hat der Kreis eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Huntetal unterzeichnet, um in Zukunft schnell und einfach an diese Zahlen, Daten und Fakten kommen zu können.

„LoRaWAN“ heißt das Stichwort, das Landkreis und Stadtwerke im Syker Kreishaus zusammengebracht hatte. Das steht übersetzt für eine Netzwerk-Technologie, die über weite Strecken ein großes Gebiet abdecken kann, um Daten energieeffizient von einem oder mehreren Punkten zu übertragen.

Eine Vielzahl an Daten im Blick

In den Diepholzer Mooren würde das folgendermaßen aussehen: Ein Messfühler wird im Boden versenkt. Der sammelt Daten über den Wassergehalt des Bodens an dieser Stelle und schickt diese dann an ein Gateway, das wiederum die Daten zur Weiterverarbeitung an einen Server leitet. Der Clou: Die Messfühler laufen mithilfe einer langlebigen Batterie und benötigen kein Mobilfunknetz, um ihre Daten abzuschicken. Ein zeit-, personal- und kostenaufwendiges manuelles Ablesen entfällt somit, und die Daten stehen durchgehend zur Verfügung.

Welche Daten das sind, erklärt Eckhard Hage von den Stadtwerken Huntetal, die als Netzbetreiber fungieren werden: „Zum Beispiel Feuchtigkeit und Wasserstände. Wir messen auch die Wassermenge, die ins Moor kommt, und wie sich der Pegel dadurch verändert.“ Auch PH- und Nährstoffwerte könnten auf diese Art und Weise erfasst werden.

Beitrag zum Klimaschutz

Mit den so gewonnenen Erkenntnissen könne der Landkreis die Bewässerung der Moore besser steuern, sagt Bockhop. Es sei zwar „nicht so spektakulär wie ein Feuerwerk“, so der Landrat, könne aber laut Detlef Tänzer, Fachdienstleiter Kreisentwicklung beim Landkreis Diepholz, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So seien feuchte Moore Speicher für Kohlenstoff, der jedoch im entwässerten Zustand freigesetzt werde – ein Zustand, der durch frühere Entwässerungsmaßnahmen und die sehr heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre die Moore zunehmend betreffe.

Als Pilotprojekt hat der Landkreis die Torfmoosfarm in Barver vor einiger Zeit mit dem System ausgestattet. Mit nur wenigen Mausklicks kann Tänzer die wichtigsten Daten aus dem Moor ablesen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck – und wie viel Wasser seit der Installation aufgewendet werden musste, um die Farm zu verbessern. Die Testphase sei nun abgeschlossen, bestätigt Cord Bockhop, sodass laut Tänzer „in den nächsten Wochen“ weitere Moore mit dem LoRaWAN-System ausgestattet werden sollen, etwa das Oppenweher Moor, das Rehdener Geestmoor und das Donstorfer Moor.

Förderprogramme könnten Kosten übernehmen

Laut Detlef Tänzer könnten so perspektivisch bis zu 500 Messstellen im Landkreis geschaffen werden. Zu den Kosten könne er noch nichts Konkretes sagen, schätzt aber den Installationsaufwand pro Messstelle auf etwa 1500 Euro. Das sei laut Bockhop allerdings „nichts, was uns schrecken muss“, zumal über Förderprogramme ein großer Teil der Kosten übernommen werden könne, so Tänzer. Dadurch könnten sogar zweieinhalb Arbeitsstellen im Landkreis geschaffen werden, um sich einem zu widmen: das emotionale Thema Wasser zu versachlichen.