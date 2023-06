Landkreis Diepholz ruft zum Wassersparen auf

Von: Anke Seidel

Wasser sparen im Gemüsebeet: Bei dieser Zucchini-Pflanze hält ein Ring aus einem ausgedienten Plastikblumentopf (einfach das untere Viertel wegschneiden) das Gießwasser. Weiterer Vorteil: Das Unkraut geht leer aus. © Anke Seidel

Angesichts anhaltender Trockenheit wächst die Angst vor einem Wasser-Notstand. Der Landkreis appelliert, Wasser zu sparen. Versorger melden erhöhte Verbrauche, geben aber vorerst Entwarnung.

Landkreis Diepholz – Staubtrockene Felder und sinkende Wasserstände: Schon eine Woche vor dem kalendarischen Sommerbeginn ruft der Landkreis Diepholz seine Bürger zum Wassersparen auf. Freiwillig sollen sie dazu beitragen, den Verbrauch der lebenswichtigen Ressource zu senken. „Freiwillige Einschränkungen im Wasserverbrauch tragen dazu bei, dem Trend fallender Wasserstände entgegenzuwirken“, so Landrat Cord Bockhop in einer Pressemitteilung.

„Jeder kann Wasser sparen. Einsparpotenziale liegen beispielsweise in der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion. Allerdings brauchen Früchte bei Trockenheit und ausbleibenden Niederschlägen in dieser Jahreszeit zusätzliche Bewässerung.“

Tropfschläuche bieten sich dafür besonders an. Dort, wo diese nicht eingesetzt werden könnten, sollten Beregnungsanlagen nur zu verdunstungsarmen Tageszeiten laufen. Darüber hinaus sollte sich die Beregnung von Sportplätzen und das Bewässern in privaten Gärten auf ein absolut erforderliches Minimum beschränken und nur in den frühen Morgenstunden oder abends erfolgen, betont der Landkreis in seiner Pressemitteilung.

Dies gelte nicht nur für Wasser aus dem Brunnen, sondern insbesondere für Wasser-Entnahmen aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung. „Auch bei der Befüllung von Gartenpools sollte uns allen bewusst sein, dass hier ein häufiger Wasserwechsel Wasser verschwendet“, gibt der Landrat zu bedenken.

Im vergangenen Sommer hatte der Landkreis den Wasserverbrauch per Allgemeinverfügung einschränken müssen. „Wir hoffen, dass wir keine Allgemeinverfügung wie im Vorjahr benötigen, müssen aber bei anhaltender Trockenheit davon ausgehen, dass sich eine Beschränkung der Entnahme von Grundwasser nicht vermeiden lässt“, betont der Landrat.

Wasserversorger wünschen sich sorgsamen Umgang mit dem Trinkwasser

Auch die Wasserversorger wünschen sich einen sorgsamen Umgang mit dem Trinkwasser – auch wenn die Versorgung bei allen zurzeit gesichert ist. „Niemand muss verzichten – solange wir alle auf den Verbrauch achten“, so die Botschaft des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) an seine Kunden. Mit der Abgabe von 310 184 Kubikmetern Trinkwasser war schon am Freitag die Grenze der täglichen Aufbereitungsleistung überschritten worden, so OOWV-Pressereferent Matthias Wittschieben, „auch am Wochenende war kaum Entlastung zu spüren“. Der übliche Abgabewert liegt bei rund 230 000 Kubikmetern. Der OOWV versorgt rund eine Million Menschen mit Trinkwasser.

Trinkwassertalsperren im Harz sind gut gefüllt

Mehr als 100 000 Menschen sind es bei der Syker Vorgeest, so Ute Brending, kaufmännische Leiterin. „Wir beziehen unser Wasser von den Harzwasserwerken.“ Deshalb könne sie keine Angaben zum aktuellen Verbrauch machen. Als Pressereferentin der Harzwasserwerke erklärt Marie Kleine: „Die Trinkwassertalsperren im Harz sind mit rund 84 Prozent überdurchschnittlich gut gefüllt.“ Auch im Bereich des Wasserwerks Liebenau sei im März das 1,8-Fache des sonst üblichen Niederschlages gefallen. Aber anders als an den Talsperren könne dieses Wasser nicht vollständig dem Grundwasser zufließen, sondern fließe an der Oberfläche und in Flüssen wieder ab. „Darum verzeichnen die Harzwasserwerke ähnlich wie andere Wasserversorger an allen Grundwasserstandorten sinkende Grundwasserstände.“ Die Wasserabgabe sei von Ende Mai bis jetzt um bis zu 15 Prozent angestiegen, so Marie Kleine. „Allerdings beobachten wir keine Spitzenauslastung unseres Systems.“

Auch bei den Stadtwerken EVB Huntetal in Diepholz ist die Abgabemenge gestiegen, so Uwe Diephaus als Leiter Vertrieb der Stadtwerke, die rund 42 000 Bürger mit Trinkwasser versorgen. Trotz des erhöhten Verbrauchs – insbesondere in den Abendstunden – sei die Lage noch relativ entspannt. Die Stadtwerke haben rund drei Millionen Euro in Optimierungsmaßnahmen investiert, betont Uwe Diephaus. Davon sei für 1,6 Millionen Euro eine Reinwasserkammer gebaut worden, also ein großer Vorratsbehälter: „Wir merken, dass sich diese Investitionen bezahlt machen.“

Der Wasserverband Sulinger Land beliefert knapp 30 000 Bürger mit Trinkwasser. „Wir haben im Moment keine Dargebots- und keine Aufbereitungsprobleme“, so Verbandsgeschäftsführer Andreas Geyer, „das Verteilnetz läuft stabil“. Wenn der Verbrauch jedoch weiter steige, könne es kritisch werden. Aber wenn die Verbraucher ihr Verhalten beibehalten, sei für alle ausreichend Wasser vorhanden.

