Der Landkreis Diepholz - statistisch betrachtet

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Er ist fest in weiblicher Hand, der Landkreis Diepholz – rechnerisch zumindest. In diesem Lebensraum sind 1344 mehr Frauen als Männer beheimatet, sagt die Statistik. Den 106.869 Bürgern stehen 108.213 Bürgerinnen gegenüber, meldet die Kreisverwaltung (Stichtag: 31. Dezember 2016).

Der Frauen-Überschuss ist deutlich größer als die gesamte Einwohnerzahl des Fleckens Barenburg (1246).

Mehr Frauen als Männer leben in acht der 15 Kreis-Kommunen – in Stuhr (10 18 mehr), Weyhe (692), Syke (262), Diepholz (209), Bassum (121), Bruchhausen-Vilsen (113), Sulingen (85) und Lemförde (12).

Männer haben mit einem Überschuss von 581 vor allem in der Samtgemeinde Kirchdorf die Nase vorn, die vom Zuzug der Ernte-Saisonarbeiter und Bethel im Norden (Diakonie Freistatt) geprägt ist. In der Samtgemeinde Barnstorf leben 147 Männer mehr als Frauen, in Schwaförden 131 und in Twistringen 129, in Rehden 85, in Wagenfeld immerhin noch 76 und in Siedenburg 19 – knapp zwei Fußballmannschaften.

Insgesamt wohnen 215.082 Menschen im Lebensraum Landkreis Diepholz, der erst vor wenigen Monaten seinen 40. Geburtstag gefeiert hat und seinen Bürgern unterschiedliche Strukturen bietet. Es ist die Hansestadt Bremen, die den Norden des Kreises förmlich wie ein Magnet anzieht. Denn ihre beiden direkten Nachbarinnen im Landkreis Diepholz sind von zwei Faktoren geprägt: Sie haben die kleinste Fläche, aber die meisten Einwohner. An der Spitze steht die Gemeinde Stuhr mit 33.374 Einwohnern, denen noch nicht einmal 82 Quadratkilometer (exakt 81,84) zur Verfügung stehen. In ihrer Nachbargemeinde Weyhe (60,35) ist es mit etwa 22 Quadratkilometern weniger noch enger – dort leben immerhin 30.534 Menschen.

Große Unterschiede bei Immobilienpreisen

Diese Verhältnisse spiegeln sich in den Immobilienpreisen wider. Ein Wohnhaus in Weyhe kostet im Schnitt 269.000 Euro, hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden ermittelt. In Stuhr ist es für 255.000 Euro zu haben.

Deutlich weniger als ein Drittel (!) kostet dagegen ein neues Zuhause in der Samtgemeinde Rehden, denn dort beträgt der durchschnittliche Wohnhaus-Preis gerade einmal 90.000 Euro. Die Fläche dieser Kommune umfasst mit gut 128 Quadratkilometern mehr als das Doppelte des Weyher Gemeindegebiets, aber in Rehden verteilt sich darauf nur ein Fünftel (exakt 5993) der Weyher Einwohnerzahl.

Die flächenmäßig größte Kommune im Landkreis ist die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit gut 227 Quadratkilometern. Damit ist sie mehr als dreieinhalb mal so groß wie Weyhe – hat aber nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner wie diese Gemeinde.

In Bruchhausen-Vilsen (17203 Einwohner) kostet ein Wohnhaus im Schnitt 155.000 Euro.

Rubriklistenbild: © pixabay