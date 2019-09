Keine Mehrheit für deutliche Erhöhung der Taxi-Entgelte

Nur ein Inflationsausgleich

Hallo, Taxi: Im Landkreis Diepholz sollen die Preise stabil bleiben, wünscht die Politik.

Landkreis Diepholz - Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe (GVN) will die Taxi-Gebühren im Landkreis Diepholz erneut spürbar angehoben wissen. Aber das befürwortet weder die Kreisverwaltung noch trägt es die Politik mit. Das bewiesen die Beratungen im Fachausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit am Dienstag in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck.