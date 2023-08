Landkreis Diepholz berät im Schnitt 80 Prostituierte pro Jahr

Von: Anke Seidel

Teilen

Sexarbeitende (Symbolbild) brauchen einen Beratungsnachweis. © dpa

Es ist ein hochsensibles Arbeitsfeld: Seit mehr als sechs Jahren gehört es zu den Aufgaben des Landkreises Diepholz, Sexarbeitende über ihre Rechte aufzuklären, sie gesundheitlich zu beraten und so zu schützen.

Landkreis Diepholz – Den Nachweis dieser Beratung brauchen alle Frauen und Männer, die in Deutschland sexuelle Dienstleistungen gegen Geld erbringen. So gibt es das Prostituiertenschutzgesetz vor.

Im Landkreis Diepholz hatten sich 2017 nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes in den ersten sechs Monaten 68 Frauen in der Kreisverwaltung beraten lassen. Heute kommen im Jahresschnitt rund 80 Sexarbeitende dazu in das Gesundheitsamt des Landkreises. Das geht aus einem Arbeitspapier für den Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales hervor.

Fachausschuss berät über Antrag des Vereins Phoenix

Dieses Gremium berät heute im Kreishaus Syke ab 16.30 Uhr aus gegebenem Anlass über das Thema: Der Fachausschuss hat über einen Antrag des Vereins Phoenix, Träger der Hannoveraner Fachberatungsstelle für Sexarbeitende, zu befinden. Dieser Verein hält ein „Satellitenprojekt auf kommunaler Ebene“ im Ballungsraum Oldenburg für dringend notwendig. Daran sollen sich die Landkreise und kreisfreien Städte im Einzugsbereich von Oldenburg finanziell beteiligen – sprich die Stadt Oldenburg, der Landkreis Oldenburg, die Stadt Delmenhorst sowie die Landkreise Wesermarsch, Ammerland, Cloppenburg, Leer, Aurich und Diepholz. Von Letzterem wünscht sich Phoenix für das kommende Haushaltsjahr 7 300 Euro.

Der Antrag stößt auf wenig Gegenliebe in der Diepholzer Kreisverwaltung, sie hält ihr bestehendes Angebot für ausreichend. Die zuständige Sozialarbeiterin im Gesundheitsamt berate Betroffene in vertraulichem Rahmen, nach Bedarf und zunächst in einem standardisierten Ablauf. Dabei würden die Sexarbeitenden zunächst über wichtige Themen zur sexuellen Gesundheit, also Krankheitsverhütung, aufgeklärt.

„Auch andere Themen können angesprochen werden“

Gesprochen werde dann über Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung und ebenso über den Umgang mit Alkohol und Drogen. „Auch andere Themen können angesprochen werden“, heißt es in dem Arbeitspapier zur heutigen Beratung – und weiter: „Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass bei einer oder einem Prostituierten weitergehender Beratungsbedarf hinsichtlich der gesundheitlichen oder sozialen Situation besteht, verweist das Gesundheitsamt auf die Angebote entsprechender Beratungsstellen und vermittelt nach Möglichkeit einen Kontakt“, erläutert die Verwaltung die weiteren Schritte. Bisher sei es jedoch fast ausschließlich um den Erhalt des Beratungsnachweises gegangen: „Seit Einführung hat es lediglich für eine Beratende weitergehenden Beratungsbedarf gegeben.“

Die Beratungsstelle von Phoenix in Hannover finanziere das Land. Im Arbeitspapier heißt es: „Das Land Niedersachsen würde es begrüßen, wenn das bestehende und vielfältige Angebot des Vereins Phoenix weitergeführt, ausgebaut und den Bedarfen entsprechend weiterentwickelt wird.“

Der Landkreis Diepholz bietet nach eigenen Angaben „ein umfassendes Angebot und kommt damit der bei uns im Landkreis Diepholz tätigen Prostituierten und dem Schutzzweck des Gesetzes dienenden Anforderungen nach“. Die zuständige Sozialarbeiterin biete im Gesundheitsamt und im kleineren Umfang nach Absprache ortsnahe Termine an. „Darüber hinaus besucht sie in regelmäßigen Abständen die uns bekannten Einrichtungen, in denen die Prostituierten arbeiten“, betont die Kreisverwaltung. Ihr Fazit lautet daher: „Ein zusätzliches Angebot in Oldenburg wird für nicht erforderlich gehalten.“