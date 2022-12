Alles andere als ein Wunschhaushalt

Von: Anke Seidel

Der entscheidende Moment: Bis auf die AfD-Fraktion stimmen alle Kreistagsabgeordneten während der Sitzung in Neubruchhausen dem Haushalt 2023 zu, der von steigenden Sozialausgaben geprägt ist. © Anke Seidel

Das ist nach Jahren ein ganz neuer Kurs: Der Diepholzer Kreistag verabschiedete einen Etat mit 20 Millionen Euro Kreditaufnahme

Landkreis Diepholz. Nur in einem Punkt waren sich alle Fraktionen am Montag im Kreistag einig: Der Etat 2023 ist alles andere als ein Wunschhaushalt, weil er mit Kreditaufnahmen von 20 Millionen Euro verbunden ist – also mit neuen Schulden. Aber wie ein Mantra war während der Debatte im Neubruchhauser Gasthaus Zur Post zu hören: Es sind die Folgen der Pandemie, des Klimawandels und des Ukraine-Krieges, die – trotz sprudelnder Steuerquellen – fatale Folgen haben. Mit Ausnahme der AfD stimmten alle Fraktionen für den Etat, stellte Kreistagsvorsitzende Susanne Cohrs (SPD) am Ende fest.

Abgeordnete verlassen den Saal

AfD-Fraktionsvorsitzender Andreas Iloff hatte wegen der Rangfolge der Fraktionsgrößen erst als Letzter zum Haushalt sprechen dürfen – und dabei Bundes- sowie Landespolitik scharf gegeißelt. Als er aber die Aufnahme von Flüchtlingen als Kostentreiber im Kreishaushalt anprangerte, verließen 14 Kreistagsabgeordnete demonstrativ den Saal – und kehrten erst zur Stellungnahme des Landrats zurück. Es sei selbstverständlich, „dass Hilfsbedürftige bei uns aufgenommen werden“, betonte Cord Bockhop unter großem Beifall des Kreistags. Dass es im Landkreis Diepholz ein Obdach gebe für jeden, der flüchten müsse, das gehöre zum Landkreis-Leitspruch „Gut miteinander leben“ fest dazu.

Corona, Pandemie und Flüchtlingskrise durch den Krieg in der Ukraine – diese Indikatoren für den Kreishaushalt 2023 hatte zuerst Volker Meyer (CDU) als Vorsitzender der größten Kreistagsfraktion für den Etat 2023 vorgestellt – und festgestellt, dass ein „erfolgreicher Dreiklang“ nun nicht mehr realisierbar sei: „Investieren, modernisieren, Schulden abbauen“. Auch wenn diese über Jahre erreichte Erfolgsstrategie nicht mehr möglich sei, investiere der Landkreis dennoch rund 68 Millionen Euro in seine Infrastruktur – bei einer Kreditaufnahme von 20 Millionen Euro.

„Wir leben in unruhigen Zeiten“

„Wir leben in unruhigen Zeiten. Viele private Haushalte sind an ihre Belastungsgrenze gekommen“, stellte die SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Schlegel fest. „Aber als Menschen brauchen wir etwas, was in diesen Zeiten besonders schwierig ist: Verlässlichkeit und Weitblick“, betonte sie – und hatte zum einen die Unterbringung von Geflüchteten im Blick, zum anderen die enormen Ausgaben für erzieherische Hilfen: Dass laut bundesweiten Zahlen 50 Prozent aller Jugendlichen unter psychischem Druck stehen und fast dreimal so viele Teenager wie im Vorjahr nach einem Suizidversuch auf der Intensivstation landen würden, hatte sie zutiefst erschüttert. Deshalb betonte Astrid Schlegel: „Jeder ausgegebene Euro in diesem Bereich ist kein Euro zu viel!“

Wie sehr Menschen weitweit unter Angst wegen dem grausamen Krieg in der Ukraine leiden, betonte Marlis Plate als Fraktionssprecherin der Grünen. „Vieles ist untereinander verwoben“, stellte sie fest. Deshalb könnten Einnahmen und Ausgaben im Etat nicht in Balance gehalten werden, blickte sie auf enorm steigende Kosten im Energie- und Sozialbereich. Entschieden wandte sie sich gegen Investitionen in den Straßenbau: „Das ist in Zeiten des Klimawandels der völlig falsche Weg!“ Fahrradwege und ÖPNV müssten unbedingt Vorrang haben.

Kreisumlage steigt

Dass es für den Etat 2023 aufgrund globaler Einflüsse keine stabile Datenlage gebe, bedauerte die FDP-Fraktionsvorsitzende Stephanie Budtke-Stambusch. Einerseits wertete sie die steigende Kreisumlage und die steigenden Schlüsselzuweisungen (wir berichteten) als gute Nachrichten. Andererseits aber die förmlich explodierenden Kosten für die Asylhilfe und die Grundsicherung im Landkreis Diepholz als „Hiobsbotschaften“. Außerdem war sie in großer Sorge: „Finanziert das Land seinen Anteil an den Aufwendungen im Sozialbereich nicht mehr ausreichend?“ Landrat und Landtagsabgeordnete müssten das klären, forderte sie.

Als Fraktionschef der FWG zeigte sich Hermann Schröder fest überzeugt: „Die Belastung unseres Haushalts durch die Flucht vor Krieg und Terror bleibt und wirkt sich auch in den Zahlen aus.“ Das sei nicht die einzige Herausforderung: „Spätestens seit 2022 ist uns bewusst, auf welch dünnem Eis unser komfortables Leben stattfindet: Die Klimakrise rückt immer stärker ins Bewusstsein.“ Die Wiedervernässung der Moore und die Förderung der Wasserstofftechnik waren für ihn wichtige Punkte.