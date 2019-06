In den Läden purzeln die Preise

Diepholz - Von Simone Brauns-bömermann. Die Geschäftsleute in Diepholz hatten am Wochenende zum 25. Schnäppchentag eingeladen. Mit der Resonanz zeigte sich Mark Kürble, Vorsitzender der Fördergemeinschaft „Lebendiges Diepholz“, nach Geschäftsschluss am Pfingstsamstag insgesamt zufrieden. „Für das sehr windige und eher kalte Wetter hatte die Innenstadt einen guten bis sehr guten Besuch.“ Er habe mit mehreren Einzelhändlern gesprochen, die sich mit der Resonanz durchweg zufrieden gezeigt hätten, so Kürble weiter.

Zahlreiche Einzelhändler hatten Tische und Kleiderständer herausgestellt und die Preise stark reduziert. In den Geschäften gingen die Kunden ein und aus. Dabei profitierte der Aktionstag vom Treffen der Hymer-Mobile-Oldtimer auf dem Marktplatz. Mehrere Wohnmobilbesitzer saßen auf der Terrasse der Körstube im Alten Rathaus und schauten dem Treiben in der Innenstadt zu. „Diepholz ist ein niedliches idyllisches Städtchen, da kann man bummeln“, stellten Gäste aus Bad Driburg und Hamburg fest.

Aber auch die Leerstände blieben den Besuchern nicht verborgen. Man kann den Strukturwandel nicht weglügen. „Die Einzelhandelssituation wie früher wird es so nicht mehr geben in der Zukunft. Aber Dinge ändern sich und die Stadt Diepholz packt den Status quo mit der Städtebauförderung an“, erklärte der Vorsitzende der Fördergemeinschaft. Es scheint also eine Übergangssituation zu sein.

Die letzte Chance auf Superschnäppchen hatten die Kunden bei „Stöbern bei Recker“. Anja Recker schloss nach dem Schnäppchentag ihr Geschäft und bietet künftig nur noch im Ebay-Händlershop ihre Produkte an. Es ist ein Beleg dafür, dass sich die Einzelhandels-Landschaft bei immer stärker werdendem Kaufverhalten im Internet im Wandel befindet.

Mehrere Händler in Diepholz reagieren bereits auf die Entwicklung. Mit der Initiative „Digitale Innenstadt Diepholz“ wird parallel zum stationären lokalen Geschäft auf den Versandhandel gesetzt. Dieses Standbein für eine Zukunftsaussicht der Innenstadt hatte Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Diepholz, im Jahr 2016 angestoßen: „Ein besonderes Merkmal von Diepholz ist der inhabergeführte Facheinzelhandel, der hier nach wie vor sehr stark vertreten ist. Damit dies so bleibt, müssen die Einzelhändler auch im Internet präsent sein, um das Potenzial des E-Commerce ausschöpfen zu können“, so Öhlmann damals.

Sicher ein Schritt in die richtige Richtung, der kann jedoch die aufgelassenen Ladenlokale nicht allein kompensieren. Für das „Leben“ hinter den ehemaligen Schaufenstern müssen ganz neue Ideen herbei. Stichworte, die sofort einfallen, sind Wohnen, Dienstleistung, Arztpraxis, Internetcafé, Seniorentreff, Tauschbörse und vor allem am Bildungsstandort Diepholz ein Angebot für Studierende. Spielende Kinder wären ein schöner Anblick, in mancher Stadt ist ein Kindergarten direkt in einem Ladenlokal untergebracht, fußläufig und mitten im Stadtteil. Noch hat Diepholz die Fußgängerzone für solch ein Projekt.