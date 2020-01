Dreister Diebstahl in Diepholz: Auto randvoll mit Diebesgut

Einen ganzen Kofferraum voll Diebesgut entdeckte die Polizei am Montagmittag in Diepholz. Die Überführung der Täter gelang aufgrund eines guten Zusammenspiels.

Diepholz - Aufmerksame Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Flöthestraße in Diepholz beobachteten am Montagmittag gegen 13.30 Uhr zwei Männer, als diese eine größere Menge Ware an der Kasse vorbeischmuggelten. Wie die Polizei mitteilt, wartete auf dem Parkplatz eine dritte Person in einem Auto auf die beiden Ladendiebe.

Als das Diebesgut verstaut war, wollten alle drei mit dem Auto den Parkplatz verlassen. Hierbei wurden sie von der Polizei überrascht und festgenommen. Die Mitarbeiter des Marktes hatten in der Zwischenzeit die Polizei alarmiert und bis zum Eintreffen mit Informationen zu dem Ladendiebstahl versorgt.

Dank aufmerksamer Mitarbeiter konnte die #Polizei in #Diepholz gestern Mittag drei Ladendiebe festnehmen. Das ganze Auto war voll mit Diebesgut❓

Nähere Infos https://t.co/RxQwvcydoY *tg pic.twitter.com/urbfa4Ncng — Polizei Diepholz (@Polizei_DH) January 21, 2020

Ladendiebstahl in Diepholz: Zahlreiche Tüten im Auto

Die drei Männer im Alter von 25, 27 und 52 Jahren wurden laut Polizeibericht festgenommen und nach einer Durchsuchung für weitere Ermittlungen zur Dienststelle gebracht.

Bei der Durchsuchung des Autos kamen noch unzählige Tüten mit vermutlichem Diebesgut aus anderen Märkten zum Vorschein. Im Kofferraum, auf der Rücksitzbank und im Fußraum wurden die Tüten verstaut. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ob die Diebe vielleicht auch andere Supermärkte bestohlen haben.