Ladebordwand-Modell für Technikschüler

Hans-Georg-Ring-Stiftung unterstützt Anschaffung mit 10 000 Euro

+ Am neuen Ladebordwand-Modell im Diepholzer Berufsbildungszentrum (von links): Dr. Hans-Hermann Dehmel, Birgitt Kathmann und Friedel Duwenhorst. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Üblicherweise ist eine Ladebordwand an einem Lkw angebracht. Das hydraulische Herunterfahren der zunächst horizontal gestellten „Heckklappe“ auf Bodenhöhe erleichtert das Be- und Entladen. Im Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz steht nun ein besonderes Modell einer solchen Ladebordwand: Damit können Schüler Programmierungen und Steuerungen anschaulich lernen.