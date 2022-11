Im Dienste der Gerechtigkeit: Kurs im Phidias-Verfahren – Polizei dokumentiert Unfallstelle

Von: Anke Seidel

Auf alle Details achten die Polizisten. © Seidel

Wie wird eine Unfallstelle dokumentiert? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Polizei-Kurs in Diepholz und schult Polizisten, auf Details zu achten.

Diepholz – Es ist das schlimmste nur denkbare Ereignis im Straßenverkehr, wenn bei einem Unfall ein Mensch ums Leben kommt. Umso wichtiger ist die lückenlose, weiträumige Dokumentation der Unfallstelle – maßstabgerecht und vor allem gerichtsfest. Dafür setzt die Polizei das Verfahren Phidias ein: das Photogrammetrische Interaktive Digitale Auswertesystem. Regelmäßig schult die Polizeiinspektion Diepholz Beamte für diese anspruchsvolle Aufgabe.

Kurs im Phidias-Verfahren: Es kommt auf die Details an

Marcus Goeke, Leiter des Fachkommissariats Forensik, schult zurzeit wieder zehn Polizistinnen und Polizisten in dieser Technik – in Theorie und Praxis. In Heede hat der erfahrene Kursleiter eine symbolische Unfallstelle eingerichtet. Es scheint, als wären zwei Autos aufeinandergeprallt. Eine Kopfstütze könnte aus dem Wagen geschleudert worden zu sein.

Schulungen im Phidias-Verfahren sind wichtig. © Seidel

Die Kursteilnehmer wissen, was sie zu tun haben: Mit Kreidesymbolen markieren sie akribisch den Standort der Autos und alle „Trümmerteile“ – gut sichtbar, denn das ist für die spätere Dokumentation mit der Kamera extrem wichtig. Sehr weiträumig gehen sie dabei vor, denn jedes noch zu unscheinbare Detail kann essenziell sein. Bei Regen kommt bei der Markierung Farbspray zum Einsatz, und im Straßenseitenraum geben rot-weiße Stangen die notwendige Orientierung. Ebenso helfen Markierungstafeln den Auswertern bei der Arbeit.

Dann greifen die Kursteilnehmer zum Maßband: Die Entfernungen der markierten Flächen voneinander müssen genau festgehalten werden – eine elementare Basis für die realitätsgetreue Abbildung der Unfallstelle. „Zwölf Meter fünfzig!“, ruft eine Polizistin ihrem Kollegen zu.

Kreide-Markierungen haben eine elementare Funktion. © Seidel

Mit voller Konzentration dokumentiert das Team akribisch genau die Entfernungen – denn das Gesamtbild muss am Ende nicht nur real, sondern auch gerichtsfest sein. Das spezielle Verfahren lässt sogar eine dreidimensionale Sichtweise zu.

Spezielle Fotos aus möglichst hoher Perspektive sind der Schlüssel dazu. In Heede hat ein Beamter eine stabile Leiter aufgebaut, um vom höchstmöglichen Punkt fotografieren zu können. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln heraus entstehen die Bilder, die später die realgetreue Abbildung der Unfallstelle ermöglichen. Der Leitfaden dafür ist eine spezielle Skizze. Nach einem ganz bestimmten System fügen sich Bilder, Passpunkte und Perspektiven am Ende wie in einem Puzzle zusammen.

Position und Blickwinkel sind für die Fotos essenziell. © Seidel

Geschulte Polizisten im Phidias-Verfahren: Fachkräfte müssen jederzeit verfügbar sein

Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz: „Dieses Verfahren ist Pflicht bei tödlichen Unfällen und wird auch bei Unfällen mit Schwerstverletzten eingesetzt.“

In einigen Fällen bitte man auch die Feuerwehr um Unterstützung, um die Unfallstelle auszuleuchten. Außerdem kann eine Foto-Position aus der Höhe des Feuerwehrfahrzeugs heraus sehr hilfreich sein.

Für Gutachter, Staatsanwälte und Richter ist die Dokumentation eine enorm wichtige Arbeitsgrundlage: eine Zeichnung, in der jeder Baum, jeder Leitpfahl und jedes Detail die Realität spiegelt. Diese Zeichnung könne ganz unterschiedliche Größen und Längen haben, berichtet Thomas Gissing: „Mal sind es einige Blätter, manchmal ist es aber auch eine ganze Rolle.“

Nicht alle Beamten der Polizeiinspektion Diepholz sind in dieser Technik geschult. Entscheidend sei, dass solche Fachkräfte rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Nicht nur der Streifendienst, sondern natürlich auch die Tatortgruppe verfügt über Phidias-geschulte Beamte.

Wie viele Polizisten nach einem Unfall zur Aufnahme ausrücken, ist unterschiedlich. Bei Unfällen mit Blechschäden sind es in der Regel zwei, so Thomas Gissing, aber bei solchen mit folgenschweren Personenschäden können es bis zu sechs sein.