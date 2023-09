„Spätschicht“ zahlt sich aus

Von: Sven Reckmann

Der Saugkorb muss mit einer Leine gesichert werden und dem richtigen Knoten. © Reckmann, Sven

100 Jahre Ortsfeuerwehr Heede: Ein „Kuppel-Contest“ der heimischen Feuerwehren bildet den Abschluss der Feiern.

Heede – Wer am Freitagabend am Sankt Hülfer Feuerwehrhaus vorbeifuhr, der konnte noch konzentrierten Übungsbetrieb in der Halle feststellen – vermutlich die letzten Vorbereitungen für den „Kuppel-Contest“ der Feuerwehren, der tags darauf in Heede über die Bühne gehen sollte. Die „Spätschicht“ hat sich ausgezahlt. Die Vertretung aus Sankt Hülfe sicherte sich beim Kuppel-Contest den ersten Platz.

Bei diesem Wettbewerb geht es immer für jeweils fünf Feuerwehrleute darum, eine vierteilige Saugleitung möglichst schnell und fehlerfrei zusammenzukuppeln. Das sind grundlegende Handgriffe, die im realen Einsatz dazu dienen, eine solche Saugleitung zur Wasserentnahme aus natürlichen Gewässern, also Seen oder Flüssen, aufzubauen.

Um das Ganze etwas spannender zu machen, wurden die Positionen bei den Gruppen, die es in die Hauptrunde geschafft haben, ausgelost.

Die Organisatoren hatten den Platz mustergültig hergerichtet, zwei Wettkampfbahnen mit Pumpe und den entsprechenden Materialien waren vorbereitet. Buzzer und Zeitmessgeräte standen bereit. Die Wertungsrichter schauten genau hin, denn es zählte nicht nur die Zeit, sondern auch das fehlerfreie, vorschriftsgemäße Kuppeln. Angemerkt wurden beispielsweise, wenn die Schläuche nicht vorschriftsgemäß getragen wurden. Auch die anzulegenden Knoten waren eine potenzielle Fehlerquelle.

Das fertige „Werk“ wird mit vereinten Kräften an die Pumpe angeschlossen. © Reckmann

Eingeladen waren Wehren aus Diepholz „und umzu“, acht Gruppen gingen an den Start. Im Finale setzte sich schließlich Sankt Hülfe II gegen die Vertretung aus Aschen („die Wiesel im Blaumann“) durch. Auch die schnellste Kuppelzeit des Abends hatte Sankt Hülfe II mit 38,04 Sekunden auf die Bahn gelegt. Im Halbfinale hatten Heede I und Sankt Hülfe I gegen die späteren Finalisten den Kürzeren gezogen. Die Gruppen Heede II, Diepholz, Cornau sowie die „Fair Kuppler“ (das Stadtkommando rund um Stadtbrandmeister Frank Schötz) mussten sich in der Vorrunde geschlagen geben.

Der Kuppel-Contest bildete den Abschluss der Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Heeder Ortsfeuerwehr. Nachdem es Mitte August schon einen Festakt und davor zwei interne Veranstaltungen gegeben hatte, ging es nun um die Feuerwehr-Praxis – mit viel Einsatz und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Dass im Laufe des Abends auch immer mehr Zuschauer dazukamen trotz der vielen anderen Veranstaltungen an diesem Tag, freute die Organisatoren. „Alles hat gut geklappt“, zog Heedes Ortsbrandmeister Niels Oke Haase Bilanz, nicht nur mit Blick auf die Kuppler, sondern auch auf die anderen Feiern des Jubiläumsjahrs.