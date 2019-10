Kunst der Superlative – Kunst für alle

Diepholz – „Die Menschen werden von der Weisheit im Vorgarten angezogen, was gibt es Schöneres?“, benannte es der Hausherr von St. Nicolai Superintendent Marten Lensch. „Manchem Politiker stünde etwas mehr davon gut, wir haben sie.“ Zur feierlichen Übergabe der Skulptur „Unendliche Weisheit“ des taiwanischen Künstlers Kang Muxiang amMontag Nachmittag war halb Diepholz in St. Nicolai erschienen, der Künstler, Vertreter der Agenda 21-Bürgerstiftung und von „Kunst in der City“, Förderer und Spender, die ermöglicht hatten, dass die Skulptur aus den Stahlseilen der Hochgeschwindigkeitsfahrstühle des Hochhauses Taipeh 101 in Diepholz ihre Heimat findet.

Mit dem feierlichen Akt würdigten die Bürger von Diepholz und Bürgermeister Florian Marré den langen Atem aller Beteiligten an der mehr als zweijährigen Entstehungsgeschichte um den „Stahlembryo“, Kunst der Superlative in die Kreisstadt geholt und gehalten zu haben.

Lensch wünschte sich in seinen Worten soviel Weisheit wie die Skulptur symbolisiert, im Großen wie im Kleinen. „Die Skulptur ist nachhaltig und das fordern die jungen Menschen von „Fridays for Future“ von sich selbst und uns älteren. Hier sind die Jungen wohl die Weiseren.“ Florian Marré sah in der Skulptur in Form eines Embryos „Kunst der Superlative“ für Diepholz. „Diese spektakuläre Skulptur verbindet Taipeh mit der Kreisstadt. Sie steht für Mut, Kraft und Zuversicht.“ Er hatte gut recherchiert, befand der Künstler selbst, denn Marré fokussierte mit der Skulptur „Ihre Werke symbolisieren Wiedergeburt und den ewigen Kreislauf der Natur.“

Der Festakt zeigte deutlich die Kraft eines gemeinschaftlichen Bürgerengagements. Reinald Schröder beschrieb es so: „Bärbel Schmitz war der Katalysator. Sie sagte erst: „Wir müssen das haben“. Dann: „Wir wollen das behalten“ und zuletzt: „Wir schaffen das.“ Alle gemeinsam hatten es geschafft. Die Gönner, die größere Beträge für den Kauf der Skulptur gespendet hatten, damit sie tatsächlich in Diepholz bleibt und nicht schon nach New York verschifft wurde, sind am Sockel der Skulptur vor der Superintendentur namentlich erwähnt.

Ehrengast Lo Mei-Shun, Direktor der Taipeh Vertretung aus Hamburg sah mit dem Kunstwerk in Diepholz einen einzigartigen Schritt in Richtung Freiheit und Freundschaft. „Ich habe realisiert, dass in Deutschland eine starke Betonung auf Nachhaltigkeit liegt, da ist die Schnittstelle zwischen uns.“ Im Rahmen der feierlichen Übergabe durch gegenseitige Unterschrift stellte sich Kang Muxiang die Frage: „Warum kam die Skulptur in diese kleine Stadt?“ Er fand die Antwort in den Worten aller Festredner, aber vor allem in denen von Lensch. „Er hat meine Lebens- und Künstlerphilosophie verstanden.“ Er ergänzte: „Hier wohnt die Liebe mit den Menschen.“ Seiner Vision, durch die recycelten Stahlseile umgebaut in Kunst die Welt im wörtlichen Sinn zu verbinden, blieb er treu. „Glauben Sie, dass der Traum realisiert wird?“ Viele „Ja“ schallten aus St. Nicolai entgegen.

Musikalisch untermauerte Ehefrau des Direktors der Taipeh Vertretung Cheng Yi-Yi die freundschaftliche Verbindung des Künstlers und seines Landes zu Diepholz mit einem Lied zum Thema „Freunde“ und einem Wiegenlied aus Taiwan. Anschließend fand die Enthüllung der Plaketten am Sockel des Kunstwerkes durch Kang Muxiang statt, auf denen die Namen der Spender stehen.