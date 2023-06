„Kunst in der City“: Danke für ein leuchtendes Diepholz

Von: Melanie Russ

Der Brockumer Künstler Nieré zeigte eine Auswahl seiner Skulpturen, hier die „Vergänglichkeit“. © Russ

Zufriedene Künstler und viel Lob für die Organisatoren: So ging die Veranstaltung „Kunst in der City“ in der Diepholzer Innenstadt am Sonntag zu Ende.

Diepholz – Malereien in unterschiedlichsten Techniken und Motiven, Fotografien, Skulpturen, Strickkunst – diese große Vielfalt ist das Markenzeichen der Veranstaltung „Kunst in der City“, deren 21. Auflage nach einer erfolgreichen Woche im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags zu Ende ging. Gut 50 Künstlerinnen und Künstler zeigten ihre Werke in der Innenstadt, vor dem Abschluss traf sich ein Teil von ihnen am Vormittag im Rosengarten am Schloss zum Sektempfang.

Dort war auch der stellvertretende Bürgermeister Lars Mester dazu gekommen, um allen Künstlern zu danken, „die unsere Stadt in den vergangenen Tagen so bunt leuchten ließen“. Bärbel Schmitz, Vorsitzende der organisierenden Arbeitsgemeinschaft „Kunst in der City“ in der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, schloss sich an. „Vielen Dank für dieses andere Diepholz, dass Sie uns schenken.“ Sie ermunterte die Künstler, gerne über neue Ideen für die Veranstaltung ins Gespräch zu kommen.

Der Brockumer Künstler Nieré nimmt dieses Angebot gerne an. Er habe da schon ein paar Vorschläge, deutete er während des Sektempfangs an. Er war mit einer Auswahl seiner Skulpturen zum ersten Mal bei „Kunst in der City“ dabei und ist hellauf begeistert von dem Konzept und der Möglichkeit, sich mit vielen anderen Kunstschaffenden auszutauschen. „Es hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Kontakte geknüpft und viele gute Gespräche geführt“, erzählte er.

„Was die hier auf die Beine stellen, finde ich irre“, ist er auch voll des Lobes für Bärbel Schmitz und ihr Team. „Das hat mich total beeindruckt.“ Darum will er im nächsten Jahr auch unbedingt wieder dabei sein. „Für mich ist das jetzt, solange man mich will, ein fester Termin.“

Ein Neuling bei „Kunst in der City“ ist auch die Diepholzerin Kerstin Kuhlmann. Und auch sie war begeistert. „Es war sehr interessant. Ich fand die Vielfalt toll“, sagte sie. Die bunte Strickkunst, mit der unter anderem die Polder entlang der Langen Straße „eingekleidet“ waren, sei dieses Mal besonders schön. Die Diepholzerin zeichnet seit etwa zwei Jahren, wie sie berichtete. Ihre Spezialität sind Hundeporträts. Da sie unter der Woche nicht vor Ort sein konnte, war sie gespannt auf das Interesse der Besucher am Sonntagnachmittag.

Dem Diepholzer Gianpaolo Tomasi haben es die Porträts von Eduard Müller angetan. © Russ

Der Fotograf Jörg Weiß aus Bodenwerder bei Bad Pyrmont zeigte bei seinem zweiten Besuch in Diepholz beeindruckende, zum Teil farblich verfremdete Fotografien von in der Bewegung eingefrorenen Wassertropfen. Er kam über eine Bekannte aus Diepholz mit „Kunst in der City“ in Kontakt. „Ich finde gut, dass es hier Leute gibt, die so etwas organisieren“, lobte auch er die Arbeitsgruppe. „Sie strengen sich sehr an.“

Und das wussten auch viele Besucher zu schätzen, die ab dem frühen Vormittag über die Lange Straße schlenderten – bei den heißen Temperaturen gerne mit einem Eis in der Hand. „Es gefällt mir alles sehr gut. Es sind schöne Kunstwerke dabei“, fand zum Beispiel Gianpaolo Tomasi, der gerade in die Porträts von Eduard Müller vertieft war.

„Kunst in der City“ endete am Abend mit einem Sommerkonzert unter der Leitung von Monika Zilke, die am Nachmittag bereits mit ihren Musikschülern für Unterhaltung in der Fußgängerzone sorgte. Eingebettet in den Abschlusstag war auch wieder das Rosenfest des Heimatvereins Diepholz.