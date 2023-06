„Kunst in der City“ bringt wieder Farbe in die Stadt

Von: Sven Reckmann

Teilen

Die Poller entlang der Langen Straße in Diepholz sollen beid er Aktionswoche wieder umgarnt, beziehungsweise umstrickt werden, kündigen die Organisatoren von „Kunst in der City an“. archi © Brauns-Bömermann

Erst vor wenigen Wochen ist der „neue alte“ Ratssaal im Alten Rathaus in Diepholz nach seiner Renovierung eröffnet worden. Am Montag ist er Schauplatz der Eröffnungsveranstaltung von „Kunst in der City“.

Diepholz –Vom 19. bis zum 25. Juni soll das Diepholzer Stadtbild durch Kunst bereichert und verschönert werden, kündigen die Organisatoren an. „In den meisten Geschäften, in fast allen Leerständen und unter freiem Himmel werden Kunstwerke das Herz und die Seele erfreuen“. Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler haben sich in diesem Jahr bereit erklärt, ihre Bilder, Skulpturen und andere Kreationen auszustellen, die auch erstanden werden können.

„Bis hier und weiter“ – so heißt die Sonderausstellung von der Diepholzer Künstlerin Carola Ludewig, die ihre Bilder und Collagen im Alten Rathaus zeigen wird.

Eröffnung

Die Eröffnung der Ausstellung durch den Diepholzer Bürgermeister Florian Marré sowie die Arbeitsgemeinschafts-Vorsitzende Bärbel Schmitz und damit der gesamten Kunstwoche findet am Montag, 19. Juni, um 18 Uhr im Alten Rathaus statt. Die Laudatio hält Brigitte Cording. Die Kunstwerke sind bis zum 25. Juni zu besichtigen.

Strick-Kunst

Annett Dreger, Romy Rasper und Marion Schröder wollen auch diesmal wieder mit ihren gestrickten Poller-Überzügen die Fußgängerzone verzieren. Sehenswert dürfte ein Gemeinschaftsprojekt von Marion Schröder, Carola Ludewig, Ingrid Rauer und Bärbel Schmitz im derzeitigen „Laden“ der Fördergemeinschaft lebendiges Diepholz sein – unter dem Titel „Ge“Woll“te Kunst und nach dem Motto „Das Leben ist bunt und frei“.

Schüler-Arbeiten

Auch die Schulen werden sich wieder mit großer Kreativität beteiligen. Sie präsentieren ihre Werke im ehemaligen EP-Medien-Laden in der Bahnhofstraße. Hier findet diesmal auch die verdeckte Auktion statt, die wieder Werke hochkarätiger Künstler der Region anbietet.

Vortrag

Im Begleitprogramm trägt am Dienstag, 20. Juni um 19 Uhr Klaus Kirmis im neuen Rathaussaal über „Picasso und seine Frauen“ vor. Am Mittwoch, den 21 Juni um 19 Uhr liest Erika Schellenberger aus ihrem Roman über Ruth Rilke, die Tochter von Rainer Maria Rilke, in der Buchhandlung Schüttert.

Konzert

Am Donnerstag, 22. Juni um 19 Uhr spielen junge Musiker der Klavierschule von Carolina Häberle populäre Stücke aus Pop und Klassik im neuen Rathaussaal.

Planwagenfahrt

Am Samstag, 24. Juni bietet Ulrich Halfpap eine Planwagenfahrt über den Diepholzer Skulpturenpfad an. Beginn ist um 11.30 Uhr am Diepholzer Schloss. Der Beitrag von 25 Euro beinhaltet Führung, Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme ist nur möglich nach vorheriger Anmeldung unter: ulrichhalfpap@t-online.de.

Abschlussprogramm

Auch in diesem Jahr findet zum Abschluss der Kunstwoche am Sonntag, 25. Juni das Rosenfest des Heimatvereins Diepholz am Schloss statt. Ab 15 Uhr bieten Klavierschüler von Monika Zilke ihr Können auf der Bühne in der Fußgängerzone dar. Um 18.30 Uhr findet dann zum Abschluss ein Chor-Konzert unter der Leitung von Monika Zilke in der Christkönigkirche statt.

Verkaufsoffen

Außerdem ist in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Alle Künstler werden in dieser Zeit an ihren Ausstellungsorten persönlich anwesend sein.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Arbeitskreises Kunst in der City unter Leitung von Bärbel Schmitz (Ulrich Halfpap, Sebastian Hering, Doris Hermenau, Kim Oliver Lange, Carola und Geert Ludewig, Ingrid Rauer, Marion und Reinald Schröder, Bärbel Stroink-Appelt und Monika Windels) bedanken sich bei allen Mitwirkenden für ihren großen Einsatz. Insbesondere der Fördergemeinschaft lebendiges Diepholz als Träger der Veranstaltung. Und nicht zuletzt bei den Geschäften und Eigentümern der Leerstände für ihre Bereitschaft, ihre Räumlichkeiten für die Kunst zur Verfügung zu stellen.

Details zu allen Veranstaltungen finden sich im Flyer, der im Rathaus, in allen Geschäften und an vielen anderen Orten ausliegt. www.kunstindercity-diepholz.de