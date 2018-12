Küchenbrand am Kuhbartsweg

Einsatz an der „alten Flakstellung“

+ In der städtischen Unterkunft am Kuhbartsweg im Süden von Diepholz hatte die Feuerwehr am Dienstagabend einen Brand zu löschen, der offenbar in der Küche ausgebrochen war. Foto: Jansen

Diepholz - Ein Brand hat am Dienstagabend in der städtischen Unterkunft am Kuhbartsweg im Süden von Diepholz einigen Schaden angerichtet.