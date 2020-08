Küchenbrand in der „Körstube“

Feuerwehr-Einsatz im Alten Raahaus

+ © Jansen Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr den Brand in der Küche der „Körstube“ im Alten Rathaus in Diepholz. © Jansen

von Eberhard Jansen schließen

Diepholz – In der Küche der „Körstube“ im Alten Rathaus ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Der Gastraum des Lokals an der Langen Straße in Diepholz wurde nach ersten Erkenntnissen nur etwas durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen.