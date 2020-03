Küche an der Richthofenstraße in Vollbrand

Einsatz für die Stadtfeuerwehr

+ © Ripking Die Küche des Hauses in der Richthofenstraße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. © Ripking

Diepholz - Die Mitarbeiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises beorderten Mittwochnachmittag Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Diepholz, Aschen, Heede und Sankt Hülfe zu einem Küchenbrand in einem Gebäude an der Richthofenstraße in Diepholz.