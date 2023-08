Jahnschule: Sanierung und Erweiterung

Von: Anke Seidel

Der eingeschossige Anbau mit den Umkleiden soll weichen und durch einen zweigeschossigen Baukörper ersetzt werden, so die Pläne. © Reckmann

Die Diepholzer Jahnschule soll saniert und erweitert werden. Geplant sind Investitionen in Höhe von 15,7 Millionen Euro .

Diepholz – Die Jahnschule in Diepholz soll saniert und erweitert werden. Rund 15,7 Millionen Euro investiert der Landkreis in dieses Projekt, wenn der Kreistag zustimmt. Die Chancen stehen gut, denn die Mitglieder des Schulausschusses haben sich während ihrer Sitzung am Dienstag in der Sulinger Lindenschule einmütig hinter die Sanierung der Diepholzer Hauptschule gestellt.

Dafür gibt es gute Gründe. Denn die Jahnschule ist – ebenso wie das Gymnasium Graf-Friedrich Schule und die Realschule – Teil des Campus. Diese Schulen sind also Nachbarn, die sich in der Raumfrage gegenseitig unterstützen könnten. Das stellte Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften im Schulausschuss als besonders wichtig heraus.

Denn an diesen drei genannten allgemeinbildenden Schulen existiert aktuell und besonders zukünftig ein erheblicher Raumbedarf. Deshalb war schon vor vier Jahren die Aufstockung der Realschule beschlossen worden. Das 7,3 Millionen Euro umfassende Bauprojekt steht kurz vor dem Abschluss. Aber gelöst sind die Raumprobleme auf dem Diepholzer Campus damit noch lange nicht. Sage und schreibe 33 Allgemeine Unterrichtsräume fehlen dort langfristig. Das ist das Ergebnis aus der Prognose für die kommenden zehn Jahre, die der Landkreis auf Basis aktueller Schülerzahlen sowie von Geburten- und Grundschulzahlen errechnet hat. Demnach wächst vor allem die Schülerzahl an der Graf-Friedrich-Schule spürbar. Zurzeit werden dort 1 029 Kinder und Jugendliche beschult, im Schuljahr 2032/33 werden es laut Prognose bis zu 1 318 sein.

Für die Realschule wird zumindest bis zum Schuljahr 2031/32 eine steigende Schülerzahl erwartet – konkret von 585 auf bis zu 810. Im darauf folgenden Schuljahr sinkt sie laut Prognose jedoch wieder auf 779.

Für die Jahnschule sieht das anders aus: „Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler an der Hauptschule Diepholz entwickeln sich in der Prognose nicht einheitlich“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Schulausschuss und den Kreistag, „sodass es nicht möglich ist, hier einen gewissen Trend auszumachen“. Zurzeit geht der Landkreis als Schulträger davon aus, dass die Schülerzahl in den kommenden Jahren von aktuell 254 auf bis zu 200 sinkt, um dann bis zum Schuljahr 2032/2033 wieder auf rund 230 zu steigen.

Die Sanierung der Jahnschule zeigt dieser Plan, den Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler im Schulausschuss vorstellte. © Anke Seidel

Deshalb soll die Jahnschule für die Unterbringung eines Jahrgangshauses des Gymnasiums konzipiert sowie gleichzeitig umfassend saniert werden. Denn sowohl der bauliche als auch der energetische Zustand der Jahnschule ist größtenteils schlecht, weil große Teile mehr als 60 Jahre alt sind. Bei einer Bewertung aller Schulgebäude im Landkreis nach Schulnotensystem hatte die Jahnschule schon vor sieben Jahren nur eine Teilnote von 3,7 bis 3,9 erhalten – obwohl ein neuer Teilbereich aus den 1990er Jahren stammt.

Als Leiter des Fachdienstes Liegenschaften erläuterte Mischa Flaspöhler im Schulausschuss das Sanierungs- und Erweiterungskonzept für die Jahnschule. Demnach werden die Altbauten umfassend energetisch und technisch saniert, kurz: dem Stand der Technik angepasst. Der eingeschossige Umkleidetrakt wird zurückgebaut und durch einen zweigeschossigen Baukörper ersetzt. Dort werden, neben den Umkleiden mit Duschen, die Hauswirtschaftsküche und im Obergeschoss Unterrichts- und Differenzierungsräume untergebracht.

Statisch wird dieser Neubau so konzipiert, dass zukünftig ein weiteres Geschoss aufgestockt werden könnte – ein Puffer für weitere Raummöglichkeiten also, falls die Schülerzahlen in der Zukunft noch weiter steigen sollten.

Wenn auch der Kreistag zustimmt, könnten die Finanzmittel in den Haushalten 2024 bis 2027 bereit gestellt werden. Dann könnte frühestens 2025 mit dem Bau begonnen werden. Drei Jahre würde die Bauzeit umfassen.