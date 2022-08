FDP-Kreisparteitag: Reinhard Kawemeyer gibt Geschäftsführer-Amt ab

Von: Horst Meyer

Mit 75 Jahren gibt Reinhard Kawemeyer (r.) das Amt des Geschäftsführers ab. Sein Nachfolger wird Janek Felsch (l). Es gratulieren der Kreisvorsitzende Marco Genthe (2.v.l) und die Landesvorsitzende der Nadin Zaya . © Horst Meyer

Am Freitagabend endete in Twistringen eine mehr als 20-jährige Ära. Auf der Tagesordnung des FDP-Kreisparteitags stand die Wahl eines Geschäftsführers. Reinhard Kawemeyer trat nicht erneut an.

Twistringen – Nach Worten des Kreisvorsitzenden Marco Genthe ein eigentlich „unvorstellbarer“ Vorgang. Hatte Reinhard Kawemeyer doch in den letzten zwanzig Jahren nicht eine Vorstandssitzung versäumt. In all den Jahren war er Ansprechpartner für alle Mitglieder.

Als Herausgeber des Info-Blattes „Liberaler Blickpunkt“ sorgte er für umfangreiche Information im Kreisverband. Genthe übergab Kawemeyer einen handschriftlichen Brief des Landesvorsitzenden sowie einen Präsentkorb vom Kreisverband. „Jetzt habt ihr mich aber erwischt“ antwortete Kawemeyer sichtlich gerührt. „Jetzt, mit 75 Jahren, habe ich für mich entschieden, irgendwann muss es auch mal gut sein“, ergänzte er.

Kawemeyer hat Nachfolger neun Monate eingearbeitet

Reinhard Kawemeyer ging aber nicht, ohne einen Nachfolger gesucht, gefunden und bereits seit neun Monaten eingearbeitet zu haben. Die Delegierten wählten den von ihm vorbereiteten Janek Felsch einstimmig; „für zwanzig Jahre“, wie Andreas Hinderks scherzhaft bemerkte. Felsch nahm den Ball auf und konterte „sehr gerne“ und „ich habe Lust auf diese Aufgabe“.

Zuvor hatte die 23-jährige Jurastudentin Nadin Zaya als Vorsitzende der Jungen Liberalen (JuLis) in Niedersachsen ihre Visitenkarte abgegeben. In seiner Ankündigung bezeichnete Genthe die FDP bei jungen Leuten „schon fast als Volkspartei“.

Auch in Zayas Vortrag spielte die bevorstehende Landtagswahl am 9. Oktober eine zentrale Rolle. „15 Prozent wollen wir haben“, gab sie als Ziel für die FDP im Land vor. Sie präsentierte sich engagiert und gut präpariert und machte Standpunkte der JuLis deutlich. Darunter beispielsweise die Rolle Deutschlands im Ukraine Krieg („Die Ukraine muss gewinnen“). Sie sieht aktuell keine Basis für Friedensgespräche. Das Völkerrecht ist für sie nicht verhandelbar. Oder auch beim Klimaschutz, wo für sie das 1,5 Prozent Ziel unverrückbar ist. Sie bezeichnete die JuLis, die nach ihren Worten nicht zwangsläufig auch Mitglieder der FDP sein müssen, als „Korrektiv für die Großen“.

Zu verschiedenen Themen gibt es unterschiedliche Meinungen in der Partei

Nicht alle ihre Standpunkte fanden Zustimmung bei örtlichen Repräsentanten der FDP. Jan-Alfred Meyer-Diekena stieß sich beispielsweise an ihrer kompromisslosen Aussage zur Verhandlungsbereitschaft im Ukraine Konflikt. Er sah die FDP als „Partei der Diplomaten. Wir sollten uns fragen, was können wir für den Weltfrieden tun“. Zaya akzeptierte, dass es zu verschiedenen Themen unterschiedliche Meinungen in der Partei gibt. Sowohl aus ihren Worten als auch bereits bei der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden war deutlich zu erkennen, dass die FDP sich bereits im Wahlkampfmodus befindet.

Nadine Zaya bot „den Großen“ die Unterstützung der JuLis für bevorstehende Wahlkampfaktionen an. Marco Genthe gab für die Landtagswahl das Ziel „Regierungsbeteiligung auch in Hannover“ aus. Erreichen möchte er dieses beispielsweise über die Positionierung der FDP zu den Themenbereichen Innere Sicherheit, Digitalisierung, Energieversorgung, Cybersicherheit und Perspektiven für junge Menschen im Land.

Neben der inhaltlichen Arbeit standen dann noch Formalien auf der Tagesordnung. Es mussten beispielsweise dreizehn Delegierte für den Landesparteitag, sowie fünf Personen für den Landeshauptausschuss bestimmt werden. Für Platz 13 war dann noch eine Stichwahl erforderlich, da Hans-Werner Schwarz und Andreas Hinderks die gleiche Stimmenzahl erreicht hatten. Andreas Hinderks setzte sich dabei durch. Im Landeshauptausschuss der FDP vertreten künftig Janek Felsch, Marco Genthe, Heike Hannker, Dörte Knake und Mathis Langhorst die Interessen des Kreisverbands.