Kreisel am Diepholzer Bahnhof bleibt gesperrt

Von: Sven Reckmann

Es muss noch weiter gefräst werden. Der Kreisel am Diepholzer Bahnhof bleibt gesperrt. © Reckmann

Im Asphalt sind weitere Schäden festgestellt worden. Die innerörtlichen Umleitungen bleiben bestehen.

Diepholz – Ursprünglich sollte der Kreisverkehr am Diepholzer Bahnhof am Freitag, 28. Juli, wieder freigegeben werden, doch die Arbeiten verzögern sich – um noch unbestimmte Zeit. Grund seien weitere Mängel, die erst nach Abfräsen der Asphaltschicht sichtbar geworden seien und nun ebenfalls beseitigt werden müssen, teilte die Diepholzer Stadtverwaltung am Donnerstag Nachmittag mit. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden, ein neues Datum für die Freigabe stehe aber noch nicht fest.

„Ursprünglich war im Rahmen der Straßenunterhaltung die Erneuerung der Deckschicht, der oberen Asphaltschicht des Kreisverkehrs geplant. Beim Abfräsen dieser wurde aber entdeckt, dass auch die darunterliegende Schicht teilweise porös, ausgemergelt oder gerissen ist“, heißt es weiter aus dem Rathaus. Somit sei nun auch das Abtragen und Wiederaufbauen dieser Schicht notwendig. „Die benötigten Spezialgeräte stehen aufgrund der spontanen Ausweitung der Maßnahme jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung.“ Wegen der hohen Absätze und Kanten von mehr als zehn Zentimetern könne der Kreisel nicht vorzeitig freigegeben werden und die Sperrung bleibe weiterhin bestehen. Dadurch gelten nach wie vor auch das absolute Park- und Halteverbot sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Luisenstraße. Der Verkehr wird weiterhin über die Wellestraße, Prinzhornstraße, Bahnhofstraße und Luisenstraße umgeleitet.

„Nutzer der Umleitung werden gebeten, sich rücksichtsvoll zu verhalten, um die Störungen für die Anlieger möglichst gering zu halten“, so der Appell aus dem Rathaus.