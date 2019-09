Streit in Diepholz: Junge Männer werfen Stühle durch McDonalds 

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

+ © dpa (Symbolbild) In Diepholz gerieten mehrere Männer im McDonalds aneinander. © dpa (Symbolbild)

Zu einem handfesten Streit ist es in der Nacht zu Samstag in der McDonalds-Filiale in Diepholz gekommen. Es flogen mehrere Stühle durch das Restaurant. Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.