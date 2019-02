Klinik Diepholz: „Das Bad bleibt definitiv erhalten“

Nutzer machen sich Sorgen um den Erhalt des Bewegungsbeckens in der Diepholzer Klinik (Bild). Der Klinikverbund sagt: „Das Bad bleibt erhalten.“

Das Bewegungsbad im Diepholzer Krankenhaus wird seit Anfang des Jahres nicht mehr von der Physiotherapie genutzt. Nun sorgen sich die Nutzer, ob das Bad noch eine Zukunft hat.

Diepholz - Von Sven Reckmann. „Das Bewegungsbad in der Diepholzer Klinik bleibt definitiv erhalten.“ Das sagte Jana Placke, Sprecherin des Klinikverbundes Landkreis Diepholz, auf Anfrage dieser Zeitung.

Zuvor hatten Nutzer Befürchtungen geäußert, dass eine Schließung dieser Einrichtung im Erdgeschoss der Diepholzer Klinik kurz bevorstehe. Auch war bereits eine Unterschriftensammlung für den Erhalt gestartet worden.

Wie die Sprecherin bestätigte, nutzt die Physiotherapie das Becken im Keller der Klinik seit Jahresbeginn nicht mehr. Sie hatte dort Aquafitness, Babyschwimmen und „Aqua-Kids“ angeboten.

Mehr Kurse „auf dem Trockenen“

Die Leitung der Physiotherapie habe mitgeteilt, dass sich die Praxis intensiver auf ihr Kursprogramm „auf dem Trockenen“ fokussieren möchte, so Placke.

Die Physiotherapie starte ein neues Kursprogramm zur Prävention in Kooperation mit der AOK. Das ist zum einen „Rückenfit“ und „Präventives Beckenbodentraining“ und zum anderen ein „Kraft-Ausdauer-Training“ das in einem neu ausgestatteten Fitnessraum angeboten wird.

Rheumaliga und Entgiftungspatienten im Bad

Das Bewegungsbad wird weiterhin von der Rheumaliga als auch von den Patienten der Qualifizierten Entgiftung der Klinik Diepholz genutzt.

Lesen Sie auch: Kliniken im Landkreis suchen 39 neue Mitarbeiter

Gleichwohl machen sich Nutzer beziehungsweise ehemalige Nutzer des Beckens wegen des Rückzuges Sorgen um dessen Erhalt. Katja Grewe aus Diepholz besuchte mit ihrer Tochter bisher gern die Babyschwimm-Kurse im Bewegungsbecken der Klinik. Wie sie unserer Zeitung weiter berichtete, hat sie mittlerweile eine Unterschriftensammlung gestartet, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Babyschwimm-Alternativen ungenügend

„Betroffen sind nicht nur die Babyschwimmkurse und die Rheuma-Liga, sondern auch alle Menschen, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung auf therapeutische Maßnahmen im Wasser angewiesen sind“, heißt es im Anschreiben zu der Unterschriftensammlung.

Babyschwimm-Kurse würden zwar auch im „Delfin“ angeboten, so Grewe. „Aber das ist natürlich in den Sommermonaten geschlossen.“ Entsprechende Angebote in Damme und Lohne seien „voll“.

Außerdem gefiel ihr der physiotherapeutische Hintergrund des Angebots in Diepholz.

Bislang rund 100 Unterschriften gesammelt

Obwohl sie die Listen nur privat auslegen konnte, haben bereits etwa 100 Menschen unterschrieben. „Leider bricht mir da der Datenschutz das Genick. Ich darf die Listen nicht auslegen, weder im Rathaus, noch in Praxen oder Kitas“, berichtete Grewe. So habe sie die Aktion über befreundete Mütter laufen lassen. Die Listen möchte sie in Kürze Klinik-Vertretern übergeben.