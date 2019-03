Kornelkirsche im Heimatmuseum

Landfrauen-Aktion für bessere Lebensgrundlagen von Bienen

+ Aktion im Aschener Heimatmuseum: Heimatvereins-Vorsitzender Werner Schneider sowie die Landfrauen Sylvia Klausing, Ulrike Meyer, Inge Gölke und Marion Grelle (v.l.) pflanzten eine bienenfreundliche Kornelkirsche. Foto: Jansen

Aschen - Von Eberhard Jansen. Die Bienenkörbe in einem alten Holzstand im Aschener Heimatmuseum stammen aus einer Zeit, in der Bienen noch bessere Lebensgrundlagen hatten. In direkter Nähe dieses Bienenstandes steht nun ein Baum, der den Insekten Nahrung bietet, die ihnen heute vielfach fehlt: Der Landfrauenverein Diepholz pflanzte dort gestern eine Kornelkirsche. Eine Aktion, die die Landfrauen zur Nachahmung empfehlen.