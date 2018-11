„Kopfgymnastik“ und viel Spaß im Hörsaal

Diepholz/Vechta - Von Simone Brauns-Bömermann. Was bewegt Senioren, statt zu relaxen, den Weg in den Hörsaal anzutreten? Die Antwort geben Gasthörer im Rentenalter aus dem Raum Diepholz. Sie besuchen Vorlesungen an der Universität Vechta und machen viele neue Erfahrungen.

Einer von ihnen ist Rolf Schulze aus Diepholz. Er sitzt in der dritten Reihe zwischen rund 30 Jahre jüngeren Kommilitonen und lauscht den Ausführungen von Professor Dr. Nick Lin-Hi zum „offenen Vorteilsprinzip“. Um „Wirtschaft und Ethik“ dreht sich die Vorlesung. Sie findet nicht im anonymen Hörsaal der Uni statt, sondern im Metropol-Theater in Vechta mit bequemen roten Plüschsesseln und Getränken. Professor Lin-Hi sucht mit den Studenten Antworten auf Fragen wie: „Gibt es eine Gesellschaft, die nicht aufgeklärt ist, aber glücklich?“. Rolf Schulze beteiligt sich, gibt Antworten.

Nach der Vorlesung und der Rückfahrt zum Uni-Campus erzählt der Diepholzer: „Heute habe ich 20 Minuten mit Studenten vor der Vorlesung gequatscht. Sie fragten mich ,Studierst Du eigentlich richtig?’“. Schulze beantwortete die Frage für sich persönlich mit Ja, auch wenn er „nur“ Gasthörer ist.

Zweimal in der Woche fährt der Diepholzer nach Vechta, erfüllt sich einen Traum und macht „Kopfgymnastik“. Warum? „Mir fehlte nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben einfach die geistige Herausforderung, das Sinnstiftende“. Vor 40 Jahren fuhr er als Funkoffizier in der Handelsschifffahrt und später um die ganze Welt in Sachen Navigationssysteme für Kreuzfahrer. Schulze: „Wenn ich den Campus betrete, bin ich ein anderer, ein positiverer Mensch“.

Start zu Beginn des Ruhestands

So sehen das auch seine Mit-Gasthörer-Kommilitonen Ludwig Stöver aus Diepholz, Doris Kohnen aus Diepholz, Maria-Christina Buschmeyer aus Drebber, Gunthild Bock-Palzkill aus Diepholz und Günter Albrecht aus Lemförde. Fast alle starteten das Gasthörstudium zu Beginn ihres Ruhestandes.

Dabei ist auch Dr. Herbert Bock aus Diepholz, der heute wieder Gasthörer ist, aber vorher ein Vollstudium in Geschichte und Geografie absolvierte und promovierte. Alles nach seinem 58. Geburtstag, nachdem er seinen Dienst als Soldat bei der Bundeswehr beendet hatte.

Alle gehören zu den 60 Gasthörern der Universität Vechta im Wintersemester 2018/19. Sie machen einen glücklichen Eindruck. Ihre Themenschwerpunkte liegen nicht auf Krankheiten wie bei vielen in ihrem Alter, sondern sind geistig beflügelnder Art. Und es wird viel gelacht.

Dazu zückt Günter Albrecht seinen „Gasthörer-Studentenausweis“: „Bei mir ist ein tolles Missgeschick geschehen. Hier steht, ich sei eingeschrieben für das Seminar ,Medien und Macht: Ästhetiken der Pornografie’“. Er hatte das seiner Frau gezeigt, die ihn gedrängt hatte, im Ruhestand Vorlesungen zu besuchen. So hatte sie sich das wohl nicht vorgestellt.

Einmal in der Woche bei der Vorlesung

Er sei neu dabei, sei erst im Juni in Rente gegangen. Zuvor habe er in der Metallverarbeitung bei ZF gearbeitet, erzählt Albrecht: „Direkt nach der ersten Vorlesung ,Medienethik’ habe ich mir Bücher gekauft; ich erschrecke vor mir selbst“, sagt der humorvolle Studierende. Der Lemförder besucht einmal in der Woche die Vorlesung.

„Ich bin auch neu dabei“, sagt Ludwig Stöver. Er hat sich für die Vorlesungen „Ethik und politische Philosophie nach Thomas Hobbes“ eingeschrieben, ist sonst zusätzlich ehrenamtlich engagiert und war 30 Jahre Vorsitzender des Gesamtpersonalrates des Landkreis Diepholz und damit zuständig für die Belange von 1 100 Beschäftigten. Ihn zieht die geistige Weiterbildung dreimal pro Woche nach Vechta. Stöver: „Es fordert mich heraus.“

Das beschreibt knapp die Situation vieler Senioren, die man nicht einfach abschalten kann wie einen Computer. „Man fühlt sich hier willkommen“, berichtet Maria-Christina Buschmeyer aus Drebber: „Ich fühle mich hier spitzenmäßig. Mich zieht es hier geradezu magisch hin“. Buschmeyer hat vor 40 Jahren Sozialarbeit in Berlin studiert, dort gelebt und Kurse an der Hochschule für Künste belegt. „Dann sah ich in Frau-TV eine Reportage in dem Kontext.“ Sie besuchte in Vechta das Biocafé und las vom „Tag der offenen Tür“ an der Uni Vechta. „Dort ging ich hin, war im Handumdrehen Proband einer Studie zur geistigen Fitness von Senioren und habe unterm Strich als guter Durchschnitt abgeschlossen. Heute höre ich das mit anderen Ohren, was ich damals studiert habe.“

Doris Kohnen war von Buschmeyers Tun sofort infiziert. Die ehrenamtliche Leiterin der Krankenhausbücherei und im Berufsleben Heilpädagogin hört im Rahmen der Germanistikvorlesungen Wissenswertes zu Märchen, Sagen und Mythen, zum Nationalsozialismus in Geschichte und im Fach Designpädagogik viel über Produkte, Design und Architektur. „Wir haben eine Exkursion in die Ukraine gemacht. Sie glauben nicht, was die Einheimischen gestaunt haben, dass wir in ihren Bushäuschen saßen und uns das besondere Design der wunderbaren Kacheln ansahen.“ Das Baltikum und Finnland waren ergänzende Ziele.

Gunthild Bock-Palzkill ist aktive „Mittäterin“. Sie wollte wissen, was ihren Mann antrieb, nach dem Berufsleben zehn Vollsemester zu studieren und den Doktorgrad zu erreichen. „Ich höre jetzt Geografie und bereite unsere Fernreisen nach Russland und Zentralasien vor- und nach.“

Neugier als Triebfeder

Ihr Ehemann Dr. Bock hat nach seiner Dissertation zum Thema „Wirkkräfte der Geschichte im mittleren Hunteraum mit den Kirchspielen Harpstedt und Colnrade zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert“ als ehemaliger Berufssoldat und Diepholzer Historiker die Redeker-Chronik über das Amt Harpstedt auf der Grundlage der Abschrift Robert Grimsehls mit großer Sachkenntnis und Genauigkeit rekonstruiert. „Ich wollte immer Historiker werden“, ergänzt der Pensionär bescheiden lächelnd. Er promovierte mit summa cum laude.

Die Gasthörer eint eine Triebfeder: die Neugier. Die dürfe man nicht verlieren, sonst blieben nur Sofa, Soap im Fernsehen oder Seniorencafé.

Den Anstoß hatte einer der Gasthörer, Rolf Schulze aus Diepholz, gegeben. Er hatte den Kontakt zu Maria Goldberg, Koordinatorin „Offene Hochschule“ in der zentralen Studienberatung hergestellt.

Das Gasthörer-Angebot der Universität Vechta richtet sich an Senioren, Geflüchtete und Orientierende. 24 Prozent der 60 Gasthörer sind von 20 bis 27 Jahre alt, 20 Prozent 28 bis 37 Jahre, 18 Prozent 63 bis 72 und neun Prozent 73 bis 80 Jahre alt. Zielgruppe sind Menschen mit dem Wunsch nach lebenslangem Lernen.

Laut Maria Goldberg, Koordinatorin Offene Hochschule in der zentralen Studienberatung und Career Service der Uni Vechta, schlug unlängst eine Dozentin einem 80-jährigen Gasthörer die Promotion vor. Das Gasthörerstudium ist fester Bestandteil der „Offenen Hochschule“, es schlägt Brücke zwischen Universität und Region und ermöglicht die Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs und der aktuellen Forschung und Lehre.

Weitere Infos bei Maria Goldberg, E-Mail: maria.goldberg@uni-vechta.de oder Tel. 04441/15-166