Leicht verletzt wurde ein 63-jähriger Mann aus Wetschen bei einem Unfall am Samstag gegen 16.20 Uhr. Er war auf der Sulinger Straße mit seinem Ford Focus aus Richtung Diepholz in Richtung Wetschen unterwegs. In der Linkskurve im Bereich der Einmündung auf die Bundesstraße 214 verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet in den Seitenraum und landete auf dem Dach. Die Ortsfeuerwehren Sankt Hülfe und Diepholz waren vor Ort.

Foto: Jansen