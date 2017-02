Komödie „Die Wunderübung“ im ausverkauften Diepholzer Theater

Diepholz - Von Simone Brauns-Bömermann. Schon im Wort „Wunderübung“ steckt ein Gegensatz. Wunder: Unkalkulierbar, plötzlich und unerwartet. Übung: Routine, Vertrauen, Verlässlichkeit. Das war aber nur die Überschrift der Komödie von Daniel Glattauer am Freitagabend im ausverkauften Diepholzer Theater.

Womit sich der zum Psychosozialen Berater ausgebildete Autor auseinandersetzt und sein Publikum einlädt, ist ein zerstrittenes Ehepaar mittleren Alters, das er in Paartherapie schickt. Was am Ende der Komödie mit Tiefgang für die Besucher blieb, war, dass diese Wortsymbiose in jeder Beziehung und Ehe steckt oder stecken sollte.

Und deshalb ist es diesmal nicht Angela Merkel, die eine Art Herz mit ihren Händen formt, sondern Schauspielerin Michaela May und ihr Kollege Michael Roll in der Komödie „Die Wunderübung“ nach der gelungenen Paartherapie mit Ingo Naujoks als zerstreutem Therapeuten.

Dem bekannten Klischee „Frauen können nicht zuhören, reden ständig ihre Männer in Grund und Boden und sind schnell beleidigt“ und den „allzu oft verschlossenen Männern mit reduzierter Sprache, komischen Angewohnheiten und ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber Seitensprüngen“, folgt der Ausweg aus dem Beziehungslabyrinth. Die Bühne assoziiert eine Kampfarena mit vielen Stühlen, um sich immer mal wieder „dazwischen“ zu setzen, Abstände zu kreieren oder Nähe zu suchen. Der Schauplatz des Stückes ist der, an dem man landet, wenn man mit seinem Latein in Sachen Ehe am Ende scheint: Die Praxis des Paartherapeuten.

Akteure lassen keine schauspielerischen Wünsche offen

Es beginnt keine leichte Aufgabe für Ingo Naujoks, der unter anderem mit seiner „Faust-Übung”, die der inzwischen eher ratlose Berater vorschlägt, versucht, das Eis zwischen den Ehepartnern zu brechen. Doch Valentin (Michael Roll) gelingt es nicht, symbolisch das Herz – also die Faust – seiner Frau Joana (Michaela May) zu öffnen. Auch der Versuch der gemeinsamen Erinnerungen an schöne Erlebnisse scheitert letztlich. Erst als der Berater (Ingo Naujoks) völlig durcheinander nach einer Pause in die Sitzung zurückkehrt und zum Schluss kommt: „Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“, tritt das Ehepaar den gemeinsamen Kampf an. Das Blatt wendet sich und sie beraten Naujoks in seinen Eheproblemen.

Die drei prominenten Akteure lassen keine schauspielerischen Wünsche offen, sie sprechen wunderbare Bonmots zu Liebe und Leidenschaft („Lieber dreimal verglühen, als einmal erfrieren“. Das Therapiepaar entfernt die dicke Staubschicht über ihrer Liebe und legt archäologisch die Gefühle zueinander frei. Allerdings, und das ist clever, über ein strategisches Ablenkungsmanöver des Paartherapeuten.

Die kurzweilige Boulevardkomödie mit Raum für Identifikation hatte in Diepholz 541 Besucher. Ausverkauft! Das amüsante Kammerspiel für drei Personen entlockte stehende Ovationen und erfreute Gesichter bei den Schauspielern.