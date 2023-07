GFS Diepholz: 25 Abiturienten mit einer Eins vor dem Komma

Teilen

Hervorragende Leistung: Katharina Völkening und Nils Raitzig erreichten am Diepholzer Gymnasium Diepholzer Graf-Friedich-Schule eine 1,0 als Abschlussnote. © GFS

Zum dritten Mal haben Schülerinnen und Schüler am Diepholzer Gymnasium Graf-Friedrich-Schule (GFS) wieder nach neunjährigem Besuch des Gymnasiums die Abiturprüfung bestanden. „Der Weg ins Studium, in den Beruf oder in das Abenteuer ,Work and Travel‘ ist nun offen“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Diepholz – Wer das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife erwerben will, hat am Ende der in Niedersachsen neunjährigen Schulzeit (G9) eine zweijährige Karriere in der sogenannten Qualifikationsstufe, den Jahrgängen 12 und 13, hinter sich. In die Abiturnote sind 32 bis 36 Kursnoten einzubringen, die während dieser zwei Jahre erarbeitet wurden. Dazu kommen dann die Ergebnisse aus vier schriftlichen und einer mündlichen Abiturprüfung. Das Abiturzeugnis bescheinigt also keine punktuelle Leistung, sondern dokumentiert auch die zweijährige Arbeit in der gymnasialen Oberstufe. Das Kollegium der GFS gratuliert allen Absolventen herzlichst zum bestandenen Abitur. Herausragend waren in diesem Jahr die Abschlussnoten von Katharina Völkening (1,0) und Nils Raitzig (1,0).

Die GFS-Abiturienten 2023 Die Namen der diesjährigen GFS-Abiturienten (ohne Nennung des Ortsnamens aus Diepholz): Lavinia Marie Bartz (Stemshorn), Jule Beneker (Rehden), Marleen Beneker, Patrick Bernhart (Brockum), Rebecca Brakopp, Finja Burmester (Lembruch), Jule Cattau (Wagenfeld), Sina Dannhus (Lembruch), Alisha Dietrich, Birte Dittmer (Lembruch), Karam El-Khdour (Barnstorf), Alina Marie Elver (Barver), Luisa Eule (Barnstorf), Mariella Fiefstück (Wagenfeld), Caroline Flach, Lasse Foth (Barnstorf), Patricia Galway (Lemförde), Amelie Geis (Barnstorf), Allegra Gieseke (Dickel), Mareike Götze (Barnstorf), Michael Grewe, Julius Grill, Aaron Hafer (Hüde), Carina Hardel, Sophie Marie Heider, Leony Hertfelder, Jana Hinrichs, Kevin Hirschberg (Barnstorf), Malte Hollberg (Barver), Mika Hoppenburg, Andrej Jachschinjan, David Jansen, Jennifer Jost, Frederic Keese (Wagenfeld), Evelyn Klatte, Ron Kleinefeld (Wetschen), Nina Kruber (Barnstorf), Suela Lleshi, Lennard Lohmeyer, Adrien Manuel (Rehden), Alan Mohammad, Hayat Mohammad, Ece Selin Nalbant (Wagenfeld), Marvin Netzband (Barnstorf), Ngoc Quynh Nhu Nguyen, Rosa Meret Nicolaysen, Viktoria Pabich, Johanna Paul (Lemförde), Amelie Larissa Pöltl (Lemförde), Kevin Quante (Wetschen), Nils Raitzig (Lemförde), Tobias Rein (Wetschen), Celine Rempe (Wetschen), Max Ritter, Charlotte Rump (Rehden), Jette Rump (Rehden), Jonas Sandmann (Rehden), Carolina Schädler, Leonie Schafmeyer, Colin Schichta (Lemförde), Fynn Marek Schmiegel (Rehden), Kim Johanna Schöneich, Étienne Schröder, Ann-Kathrin Schüle, Miriam Schütte (Drebber), Johannes Schult (Lemförde), Erik Schulz, Windar Sido, Tom Simon, Mathis Frieder Stahl, Luca Storck (Rehden), Lara Striethorst (Drebber), Marie-Luise Swiercz (Lemförde), Gian-Luca Thiel, Armin Tiemann, Julia Marie Titjung (Drebber), Eveline Treiber (Barnstorf), Anton Uetrecht (Lembruch), Katharina Völkening (Lemförde), Thu Ha Vu, Nick Wegner, Claudia Westermann (Eydelstedt), Moritz Wiggermann, Fabio Windhorst (Barnstorf), Leonie Wünning.



Weitere 23 Mitschüler erreichten ebenfalls eine Eins vor dem Komma: Anton Uetrecht (1,1), Tom Simon (1,1), Ron Kleinefeld (1,2), Finja Burmester (1,3), Patricia Galway (1,3), Julius Grill (1,3), Lavinia Marie Bartz (1,4), Ann-Kathrin Schüle (1,4), Moritz Wiggermann (1,6), Marie-Luise Swiercz (1,6), Mika Hoppenburg (1,6), Sina Dannhus (1,6), Jennifer Jost (1,7), Kevin Quante (1,8), Mathis Frieder Stahl (1,8), Luisa Eule (1,8), Alina Marie Elver (1,8), Johannes Schult (1,8), Jule Cattau (1,8), Carina Hardel (1,9), Jette Rump (1,9), Frederic Keese (1,9) und Johanna Paul (1,9).