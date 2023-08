Fortsetzung folgt? Diepholzer After-Work-Party kommt an

Von: Jannick Ripking

Gut besuchte After-Work-Party: Die Körstube und die Stadt Diepholz können sich durch die Resonanz gut vorstellen, die „Summernight“ öfter anzubieten. © Jannick Ripking

Es war der Auftakt einer Veranstaltung, die sich möglicherweise zu einer Reihe entwickeln könnte. Die erste Diepholzer After-Work-Party kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit.

Diepholz – Der Bass war schon aus einiger Entfernung zu hören. Teile der Langen Straße und der Wellestraße waren gesperrt, damit sich die Besucher der ersten Diepholzer After-Work-Party entspannt im abgesperrten Bereich unterhalten oder ihr Essen und ihre Kaltgetränke genießen konnten. Das kam durchaus gut an. „Summernight“ taufte die Stadt Diepholz diese Veranstaltung, die sie gemeinsam mit der Körstube am Donnerstagabend durchführte.

Ab Höhe Brillen Schmitz bis zu Luis Eiscafé war dort von 18 bis 22 Uhr für Autos kein Durchkommen. Stattdessen kamen direkt an der neuen Aktionsfläche des ehemaligen Arko-Gebäudes Bürgerinnen und Bürger zusammen. Bierzeltgarnituren luden zum Verweilen ein, während einige Kinder die neuen Spielgeräte auf dem Platz nutzten. Muthiah Murugavel, Betreiber der Körstube, hatte vor seiner Kneipe eine mobile Theke aufgebaut, an der sich zeitweise sogar kleinere Schlangen bildeten. Der Diepholzer DJ Carsten Zurheide spielte – ebenfalls draußen – seine Musik ab.

Die erste Diepholzer „Summernight“ war durchaus gut besucht, aber bei Weiten noch nicht rappelvoll. Die, die gekommen waren – und das waren über den Abend verteilt sicherlich einige Hundert –, verlebten jedoch ein paar entspannte Stunden in der Innenstadt. Genau das hatte sich die Stadtverwaltung durch diese Aktion erhofft.

Der Blick von der Körstuben-Terrasse: Bürgerinnen und Bürger aus Diepholz treffen sich an der neuen Aktionsfläche, um den Donnerstagabend ausklingen zu lassen. © Ripking, Jannick

Bürgermeister Florian Marré war auch mit einer Delegation der Verwaltung bei der After-Work-Party. Er zieht ein positives Fazit: „Der Donnerstag bietet sich gut an“, meinte er in Bezug auf das bevorstehende Wochenende. Veranstaltungen dieser Art seien zwar immer auch „ein Versuchsballon“, aber fürs erste Mal „lief es doch wunderbar“, denn: „Das bringt Leben in die Stadt, und das ist das Ziel.“ Mit Blick auf die Kinder, die die Spielgeräte während der „Summernight“ nutzten, sagte er: „Der Platz und das Angebot richten sich an Jung und Alt. Das ist genau das, was wir damit erreichen wollten.“

Bürgermeister Marré wagte am Abend bereits einen kleinen Ausblick in die Zukunft: „Vielleicht haben wir hier etwas begonnen, das sich verstetigen wird.“ Heißt: Es ist möglich, dass die erste After-Work-Party nicht gleichzeitig die letzte war. Den Spielball übergab er dabei an den Gastronomen Muthiah Murugavel: „Es liegt an der Körstube, ob wir so etwas noch einmal machen. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen und zum Beispiel die Straßen sperren.“

Murugavel nahm den Spielball auf und sagte, dass er sich sehr wohl vorstellen kann, sich ein weiteres Mal an so einer Aktion zu beteiligen. „Es läuft gut, alle sind zufrieden. Wenn die Stadt Diepholz anfragt, ist die Körstube wieder dabei.“ Solche Veranstaltungen seien „optimal für Diepholz, weil sie die Stadt beleben.“ Nur mit einer Sache haderte er zu Beginn: „Die Leute tanzen noch nicht. Das wäre cool – aber vielleicht kommt das ja noch.“