Knochenarbeit im Moor

Diepholz - Von Sven Reckmann. Feuerschein über dem Moor zwischen Diepholz und Steinfeld und aufsteigender Rauch lässt am Montagabend nichts Gutes vermuten. Kolonnen von Einsatzfahrzeugen rücken mit Blaulicht in das Gebiet westlich des Diepholzer Flugplatzes vor, ein Polizeihubschrauber kreist bald über der Einsatzstelle. Die B 214 muss kurzzeitig zwischen Kroge und Steinfeld gesperrt werden, da dort der Sammelpunkt für die Feuerwehren eingerichtet wurde.

Irgendwo hier, auf Steinfelder Gebiet, ist das Feuer aus unbekannter Ursache am Montag ausgebrochen. Begünstigt durch den Wind dehnen sich die Flammen auf eine Fläche von etwa zwei Hektar aus und fressen sich ostwärts Richtung Kreisgrenze bis auf Diepholzer Gebiet.

Nachdem die rund 180 Einsatzkräfte aus den Kreisen Diepholz und Vechta das Feuer unter Kontrolle gebracht haben, beruhigt sich die Lage und die meisten Kräfte können abrücken.

Doch die Ruhe ist nicht von langer Dauer. Mit aufkommendem Wind am Morgen flammt das Feuer an einigen Stellen wieder auf und sorgt erneut für einen Großeinsatz. Alle vier Diepholzer Ortsfeuerwehren, ein Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Lembruch und die Feuerwehr Steinfeld, insgesamt rund 120 Kräfte, machen sich erneut auf den Weg ins Moor.

Die Diepholzer Feuerwehrleute operieren vom Lehmder Damm aus. Der Weg zur Einsatzstelle führt über unwegsames Gelände in Richtung der Wiedervernässungsflächen. Auch für Antonius Siemer, der im Auftrag der Moorverwaltung (beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) das Geschehen beobachtet und sich mit einem Geländewagen über die holprigen Wege vorarbeitet.

„Ein Glück, dass die nicht angefangen haben zu brennen“, meint er mit Blick auf aufgeschichtete Torfballen. „Wenn die brennen, fangen die an zu fliegen.“ Aber auch so muss das Feuer in der Nacht geflogen sein, man sieht abgebrannte Streifen und dazwischen auf mehreren Metern unberührte Vegetation, über die das Feuer hinweggezogen ist. Genau darum mache hier auch Brandschneisen keinen, Sinn, erklärt Siemer. Das Feuer gehe einfach darüber hinweg.

Die Brandbekämpfung stellt die Einsatzkräfte vor hohe Hürden. „Heute Nacht habe ich einen Schritt vom Weg runtergemacht und bin gleich bis zum Knie ins Moor eingesackt“, berichtet einer der freiwilligen Helfer.

Das unwegsame Gelände ist mit den üblichen Löschfahrzeugen nicht zu befahren, gleichwohl müssen Menschen und Material wie Pumpen und Schläuche zum Teil über Kilometer weit ins Moor hineingeschafft werden. Wertvolle Dienste leisten Quads, die Feuerwehrleute zum Teil privat mitgebracht haben.

Außerdem kann das moorige Wasser aus den Wiedervernässungsflächen nicht ohne Weiteres abgepumpt werden, da sich die Saugschläuche der Pumpen zusetzen.

Mittags rücken auch zwei Schlepper der Moorverwaltung an, die mit Wasser gefüllte Kunststoffbehälter verteilten, um sie als Reservoir für Löschwasser zu nutzen. Mit einem Güllefass wurde Löschwasser großflächig verteilt.

Das reizvolle Panorama der wiedervernässten Moorflächen kann heute niemand so recht begeistern, für die Feuerwehrleute bedeutet ein Moorbrand Knochenarbeit. Und macht hungrig: Am Mittag gibt’s auf Steinfelder Seite Bockwurst und Brötchen „vom Anhänger“, die Pumpe wird für einige Minuten abgestellt.

Nach einer kurzen Besprechung fährt Siemer weiter zu den Feuerwehrleuten am Lehmder Damm. „Da gibt’s Schnitzel“, grinst Siemer. Die werden zwar am Verpflegungstisch nicht gesehen, aber bunt bemalte Eier im Vorgriff auf Ostern...

Gegen 18 Uhr rücken die Feuerwehren ab. „Morgen Früh fahren wir nochmal raus zur Kontrolle“, berichtet der Diepholzer Stadtbrandmeister Frank Schötz am Abend. Dann bleibt es hoffentlich endgültig beim „Feuer aus“.