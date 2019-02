Kliniken suchen 39 neue Mitarbeiter

Die Kliniken im Landkreis Diepholz haben zurzeit 39 Stellen zu vergeben, 17 davon an Ärzte. Insgesamt arbeiten rund 1 400 Beschäftigte in den Krankenhäusern Bassum, Sulingen und Diepholz. Geschäftsführer Uwe Lorenz stellt klar, dass die Häuser bei der Pflege grundsätzlich „über Plan“ einstellen.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz - Die Werbung auf dem Karriereboard im Internet spricht für sich: „Die Kliniken Landkreis Diepholz bieten medizinische und pflegerische Betreuung auf höchstem Niveau und verfügen über ausgewiesene Schwerpunkte der modernen Medizin“, ist dort zu lesen. Ob Pflegekräfte, Ärzte der verschiedensten Kategorien oder Handwerk und andere Dienstleistungen: Das Portfolio an offenen Stellen ist breit gefächert.

Die Kliniken präsentieren sich mit ihren Basisdaten: „Mit insgesamt 539 Planbetten und 14 tagesklinischen Plätzen realisieren die Kliniken Landkreis Diepholz eine lückenlose Grund- und Regelversorgung“, heißt es zu den Rahmenbedingungen.

Zurzeit weist das Karriereboard insgesamt 17 offene Stellen für Ärzte aus - in ganz unterschiedlichen Disziplinen und mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. So möchte die Klinik in Bassum ihr Team um einen Assistenzarzt und einen Oberarzt der Inneren Medizin verstärken. Für das Krankenhaus Sulingen werden ein Leitender Oberarzt Wirbelsäulenchirurgie/Neurochirurgie sowie ein Oberarzt Intensiv- und Anästhesiemedizin gesucht, um einige Beispiele zu nennen. Der Fachbereich Geriatrie an der Klinik Bassum soll demnach um einen Assistenz- sowie einen Oberarzt als auch einen Leitenden Oberarzt verstärkt werden.

Wie ist die Bewerbungslage grundsätzlich? „Stellen in der Geriatrie sind nicht so einfach zu besetzen“, antwortet Uwe Lorenz, denn für diesen Bereich - die Altersmedizin - gebe es bundesweit zu wenig Ärzte. In anderen Bereichen sei die Resonanz unterschiedlich. Entscheidende Kriterien seien dabei, was Chefärzte an Weiterbildung leisten könnten und wie lange. Wichtig seien genauso das Leistungsspektrum und der Standort. Die Stellenbesetzung mit einem neuen Oberarzt für die Kardiologie in Diepholz befinde sich aktuell im Verfahren, so der Geschäftsführer.

17 Arbeitsplätze bieten die Kliniken auf ihrem Karriereboard im Bereich Pflege, Therapie und Assistenz. „In der Pflege suchen wir immer“, beschreibt Uwe Lorenz die Strategie der Kliniken, in diesem Bereich „über Plan“ einzustellen. Zwei Arbeitsplätze sind im Bereich Handwerk, Dienstleistung und Fertigung zu vergeben - konkret geht es um eine Reinigungs- und eine Service-Kraft.

Für insgesamt vier Standorte suchen die Kliniken im Landkreis Diepholz Personal. 20 Stellen sind allein am Krankenhaus in Bassum zu besetzen, neun in der Klinik Diepholz sowie acht in der Klinik Sulingen und zwei am aktuellen Verwaltungsstandort in Eydelstedt - darunter die Stelle eines Controllers für den Finanzbereich. Diese Fachkraft soll sich unter anderem um die Einführung des sogenannten PEP-Systems kümmern - das pauschalierte Entgelt-System in der Psychiatrie.

Grundsätzlich ist das Karriereboard wie eine Drehscheibe: Angebote fallen weg, wenn ein neuer Arbeitsvertrag unterschieben ist, neue offene Stellen werden veröffentlicht. Aktuell bieten die Kliniken 30 Berufserfahrenen eine Perspektive, sieben Berufseinsteigern und zwei Auszubildenden.

Zwei Mitarbeiter kümmern sich um die Rekrutierung von Personal und um die Pflege des Karriereboards, so berichtet Uwe Lorenz. Darüber hinaus würden die Kliniken im Landkreis Diepholz in der Fachpresse inserieren und genauso mit Personalvermittlungs-Agenturen zusammenarbeiten. „Das ist ganz unterschiedlich“, so der Geschäftsführer.

Das Karriereboard sei ein „erster Einstieg nach dem Trägerwechsel“, blickt er auf die Rückkehr der Kliniken unter das Dach des Landkreises Diepholz. Ziel sei es nun, eine komplett neue Internet-Seite mit vielen weiteren Informationen als bisher sowie einem fundierten Profil der Häuser bieten zu können. „Wir wollen auch mehr in die sozialen Medien gehen“, kündigt der Geschäftsführer an.

Internet-Info

www.klinikverbund.de