Klinik Diepholz: Sahne-Grundstück in bester Lage

Von: Eberhard Jansen

Die Klinik Diepholz (hier der Altbau-Bereich) dürfte nicht vor 2028 geschlossen werden: Für das Jahr ist nach jetzigem Stand der Dinge die Eröffnung des Zentralklinikums in Borwede geplant. Somit ist noch Zeit, sich Gedanken über die Nachnutzung des fast 38 000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Eschfeldstraße zu machen. © Jansen

Was wird nach Schließung der Klinik Diepholz aus dem fast 38 000 Quadratmeter großen Gelände? Noch ist etwas Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.

Diepholz – Ein Sahne-Grundstück in Top-Lage, fast 38 .000 Quadratmeter groß: Das Gelände, auf dem derzeit die Klinik Diepholz und andere Gebäude stehen, bietet viele Möglichkeiten der Nachnutzung, wenn das Zentralklinikum in Borwede/Twistringen eröffnet und dann das Diepholzer Krankenhaus geschlossen ist. „Da kann man alles draus machen“, sagt Landrat Cord Bockhop. Auch verschiedene Nutzungen in Teilbereichen sind möglich. Noch ist Zeit für Visionen und Pläne, denn vor 2028 dürfte die Klinik Diepholz ihre Türen nicht zugunsten der Landkreis-Großklinik schließen.

50.000 Euro für Planungen und Beratung

Dennoch machen sich Kommunalpolitiker, Verwaltungen und externe Planungs-Fachleute schon Gedanken über die spätere Nutzung der derzeit drei Klinik- Standorte im Landkreis Diepholz. Für Bassum wäre perspektivisch beispielsweise ein Ausbau der Psychiatrie denkbar, wofür es großen Bedarf gebe, so Cord Bockhop im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Das Krankenhaus in Sulingen wird – wie berichtet – unabhängig von der Zentralklinik in Borwede weiterhin eine elementare Funktion haben: als ein StatAMed-Standort. Das ist ein bundesweites Pilotprojekt, das in Niedersachsen die AOK umsetzt und das zunächst auf vier Jahre begrenzt ist. Dabei geht es um eine ärztliche und pflegerische „Rund-um-die-Uhr-Versorgung“ für wenige Tage – zum Beispiel von älteren Menschen mit einer Infektion.

Für alle drei derzeitigen Klinik-Standorte hat der Kreistag laut Cord Bockhop jeweils 50 000 Euro bereitgestellt, die für Planungs- und Beratungskosten mit Blick auf die Nachnutzung der jetzigen Krankenhäuser beziehungsweise des Geländes – genutzt werden können. Es habe zudem bereits Gespräche des Landkreises mit den drei Bürgermeistern gegeben.

In der medizinischen Versorgung steht Diepholz anders da als Bassum und Sulingen. Denn Diepholz liegt nah an den Krankenhäusern Vechta, Lohne und Damme. Ob die Diepholzer Klinik-Gebäude ganz oder in Teilen erhalten werden, müssten die weiteren Planungen zeigen, so Bockhop. Der Landkreis sei für alles offen. Er mache aber beim Verkauf des Grundstückes einen Unterschied, ob der zukünftige Nutzer gemeinnützig sei und eventuell auch öffentliche Einrichtungen des Landkreises Diepholz auf dem jetzigen Klinik-Gelände an der Eschfeldstraße Platz finden oder ob ein privater Investor dort mit Immobilien oder Einrichtungen Geld verdienen möchte: Entsprechend unterschiedlich sei der Verkaufspreis, den der Landkreis aufrufen werde, erklärte Bockhop.

Stadt Diepholz beteiligt

„Die Stadt Diepholz ist selbstverständlich an der Entwicklung auf dem Grundstück des Landkreises beteiligt und treibt trotz der Unsicherheit bezüglich des tatsächlichen Zeitpunkts einer Schließung eigene Konzepte an. Bereits im vergangenen Jahr wurde durch eine Vorkaufsrechtssatzung das gesamte Areal abgesichert, um den Gestaltungswillen der Stadt zu dokumentieren“, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Bezüglich der Qualität der Gebäude zum Zeitpunkt eines in Aussicht gestellten Ankaufes könne aktuell noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Möglichkeiten werden geprüft

Die Stadt Diepholz prüft laut ihrer Mitteilung im Rahmen einer städtebaulichen Studie Möglichkeiten zur Neugestaltung des zentral gelegenen Areals, wenngleich aus Sicht der Verwaltung zum aktuellen Zeitpunkt keine Entscheidung getroffen werden könne und müsse. Die Verwaltung sei in einem Arbeitsprozess mit dem Landkreis Diepholz sowie den im Stadtrat vertretenen Fraktionen, um weitere Schritte im Jahr 2023 zu gehen. Um durch externe Beratung fachlich begleitet zu werden, habe der Rat Geld zur Verfügung gestellt.

Medizinische Versorgung am Standort Diepholz absichern

„Die medizinische Versorgung am Standort Diepholz wird über neue und veränderte Angebote abgesichert werden müssen. Hierzu befinden sich alle Beteiligten in einem konstruktiven Austausch“, erklärte die Stadt Diepholz weiter: „Bereits heute – wohl mindestens fünf Jahre vor der Schließung des Klinikstandortes in Diepholz – werden Gespräche mit Ärzten und medizinischen Anbietern geführt, um den Standort Diepholz attraktiv zu halten.“

Auch aus diesem Grund seien im Sommer die städtischen Wirtschaftsförderrichtlinien überarbeitet worden, damit auch „finanzielle Anreize in dem stark umworbenen Umfeld der medizinischen Versorgung“ gesetzt werden können. Dies war in der bisherigen Richtlinie ausgeschlossen, so die Stadt Diepholz.

Noch mehrere Jahre Zeit

Laut Landrat Cord Bockhop können die Planungen vor 2026 – also nach derzeitigem Stand zwei Jahre vor der Eröffnung des Zentralklinikums in Borwede – kaum sehr konkret werden, denn bis dahin könne sich politisch und wirtschaftlich noch vieles ändern.