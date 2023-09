Tag der offenen Tür der Grundschule Sankt Hülfe-Heede: „Klimaschutz im Klassenzimmer“

Hüte aus Müll: Upcycling stand im Fokus des Tages der offenen Tür an der Grundschule Sankt Hülfe-Heede. © Timo Bokop

Die Schülerinnen und Schüler zeigten beim Tag der offenen Tür der Grundschule Sankt Hülfe-Heede, wie „Klimaschutz im Klassenzimmer“ aussehen kann.

Sankt Hülfe / Heede – Was kann eine Schule für den Klimaschutz tun? Beim Tag der offenen Tür der Grundschule Sankt Hülfe-Heede ging es um genau diese Frage. Zuvor hatten sich die Schülerinnen und Schüler unter dem Projektthema „Nachhaltigkeit im Klassenzimmer“ drei Tage lang damit befasst, welche Umweltgefahren es gibt und wie ihnen begegnet werden kann. Die Ergebnisse stellten sie jetzt beim Tag der offenen Tür vor. Wer dabei jedoch nicht zuerst an eine Modenschau denkt, ist vermutlich nicht alleine, liegt aber dieses Mal falsch.

Das Schlüsselwort lautete Upcycling – also aus Abfall etwas Neuwertiges herstellen. Neben Müllvermeidung und Mülltrennung war es eines der Kernthemen der Projekttage. Für das Upcycling mussten die Kinder aber zunächst erst einmal Material heranschaffen: Sie sammelten in der Nähe der Schule Müll auf, den sie anschließend säuberten, um ihn im Verlauf des Projektes als Bastelmaterial zu verwenden. Entstanden sind Vogelhäuser aus alten Tetrapacks, Spardosen aus alten Trinkflaschen oder eben auch Kleidung.

Die Grundidee zum Projekt kam dem Kollegium der Grundschule nach einer Fortbildung durch das Team von „BEKS Energieeffizienz“ aus Bremen. „Wir durften erfahren, wie einfach und doch nachhaltig auf die Umwelt und das Klima geachtet werden kann“, merkte Schulleiterin Susanne Brandt in der Eröffnungsrede zum Tag der offenen Tür an. Bei den Schülern kam das Projekt außerordentlich gut an. „Die Kinder haben sich um den Müll regelrecht geprügelt“, merkte Brandt augenzwinkernd an. Auch Bürgermeister Florian Marré war sichtlich begeistert von den Ergebnissen: „Es ist schon fantastisch, was die Kinder alles selbst gemacht haben.“

Dass alles so laufen konnte, wie es lief, lag mit Sicherheit auch an der regen Unterstützung, die die Grundschule im Vorfeld erhalten hatte. Die Firmen Möller und OC Lichtplanung sowie die Familie Günther halfen mit nachhaltigen Sachspenden aus, die zum Beispiel beim Glücksrad gewonnen werden konnten.

Das Café, das am Tag der offenen Tür die Kinder und Eltern versorgte, betrieben Vertreter des grundschuleigenen Fördervereins. Eltern unterstützten mit einem schier unendlichen Vorrat an Kuchen. „In Sankt Hülfe und Heede scheint in den vergangenen Tagen durchgehend gebacken worden zu sein“, sagte die Schulleiterin lachend.

Für die weitere Nachhaltigkeit an der Grundschule ist ebenfalls schon gesorgt: Die Stadt Diepholz – in Person von Bildungskoordinatorin Stefanie Plogmann und der Klimaschutzbeauftragten Katrin Münning – unterstützt die langfristige Müllvermeidung der Bildungseinrichtung durch ein neues Abfalltrennsystem, das die richtige Mülltrennung erleichtern soll.

Zurück zur eingangs erwähnten Modenschau: Die Idee dazu kam von Werklehrerin Ricarda Wittnebel. Aus alten Papptellern und Gummihandschuhen entwarfen die Kinder neue Kleidungsstücke, die sie am Tag der offenen Tür bei passender Musik präsentierten.