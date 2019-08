„Klimaschutz geht nur gemeinsam“

300 Teilnehmer bei der zweiten „Fridays-for-Future“-Demonstration in Diepholz

+ Etwa 300 Schüler nahmen am Freitagmittag an der zweiten „Fridays-for-Future“-Demonstration in Diepholz teil – hier auf dem Kreisel Flöthestraße. Foto: Jansen

Diepholz – „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!“ Schüler haben in Diepholz am Freitag wieder lautstark für mehr Klimaschutz demonstriert. An der zweiten Demonstration in der Kreisstadt im Rahmen der „Fridays-for-Future“-Bewegung der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg nahmen laut Polizei etwa 300 Jugendliche teil – somit etwas weniger als bei der ersten „Fridays-for-Future“-Demo in Diepholz vor den Sommerferien, als 350 geschätzt wurden.