Klimaaktivistin Luisa Neubauer beim Appletree in Diepholz

+ © Fabian Sommer/dpa Luisa Neubauer kommt zum Appletree Garden Festival nach Diepholz. © Fabian Sommer/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Diepholz – Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt zum Appletree Garden Festival nach Diepholz. Das kündigten die Organisatoren der Veranstaltung vom 3. bis 5. August im Bürgerpark Lüdersbusch an.

„Vermutlich die bekannteste Person, die je das Appletree Garden besucht hat – obwohl sie keine Musikerin ist“, heißt es auf der Internetseite appletreegarden.de. „Luisa Neubauer ist eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen weltweit. Als Mitgründerin von Fridays for Future in Deutschland hat sie hunderte Klimastreiks mitorganisiert. Sie hat drei Bücher veröffentlicht, die die ökologischen Krisen aus verschiedenen Blickwinkeln diskutieren. Ihre Arbeit ist wichtig, unerlässlich – und polarisierend. Im Gespräch mit Nina Kunz spricht sie über die Klimakrise, Konflikte unserer Gesellschaft und die vielen großen Veränderungen, die es für eine lebenswerte Zukunft braucht. Wir freuen uns sehr, ihr bei uns eine Bühne geben zu können“, so die Appletree-Macher.

Das Diepholzer Appletree Garden Festival mit etwa 5 .500 Besuchern ist seit Ende Mai ausverkauft. Das Line up umfasst mehr als 50 Bands und Einzelkünstler – darunter sind „Von Wegen Lisbeth“, „Bilderbuch“ und „Blondi“.

In diesem Jahr gibt es die 21. Ausgabe des Festivals. „Drei Tage voller Musik, Kultur und Leidenschaft – von ausgewählten Newcomern, über gefeierte Acts der Indie-, Pop- und Elektro-Szene bis hin zu einem liebevoll gestalteten Rahmenprogramm aus Zirkus, Diskurs und Workshops“, beschreiben es die Veranstalter. Das Appletree ist für seine friedliche Atmosphäre bekannt und war in der vergangenen Jahren stets ausverkauft. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist bewusst auf 5.500 begrenzt Veranstallter ist die „Nicht weit vom Stamm GmbH“, deren Geschäftsführer der Appletree-Gründer David Binnewies ist. Gesellschafter ist der Verein zur Förderung der Jugendkultur.