Appletree Garden in Diepholz: Passen Luisa Neubauer und ein Musikfestival zusammen?

+ © Gerhard Hamdy / dpa Klimaaktivistin Luisa Neubauer tritt beim Appletree Garden Festival in Diepholz gemeinsam mit der Journalistin Nina Kunz auf. © Gerhard Hamdy / dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Appletree Garden Festival und Luisa Neubauer – passt das? Ja, meinen die Veranstalter. Die Klimaaktivistin tritt in Diepholz auf. Appletree-Sprecherin Lisa Canehl sagt: „Auch wir versuchen, immer einen Fokus auf Nachhaltigkeit zu setzen.“

Diepholz – Am Donnerstag, 3. August, startet das Appletree Garden Festival in Diepholz. Auch wenn der Regen und das Parkplatzproblem die Vorfreude des einen oder anderen der rund 5 500 Besucher schmälern dürfte, blicken die Veranstalter positiv auf das Festival und versprechen drei Tage voller Musik. Nur Musik? Nein. Denn das wohl bekannteste Gesicht, das nach Diepholz kommt, hat rein gar nichts mit Musik am Hut: Klimaaktivistin Luisa Neubauer tritt am Samstag, 5. August, zusammen mit der Jornalistin Nina Kunz auf der Bühne „Tiefes Holz“ auf.

Appletree Garden Festival: Diepholzer Marktplatz wird zum Hauptparkplatz Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch jegliches Daumendrücken der Appletree-Verantwortlichen bezüglich des Wetters half am Ende nichts. Der anhaltende Regen des letzten Tages vor dem Diepholzer Musikfestival ließ nichts anderes zu: Die vorgesehenen Besucher-Parkplätze am Gelände auf Lüdersbusch sind gesperrt. „Wir setzen auf alternative Parkflächen innerhalb der Stadt“, teilen die Organisatoren in den Sozialen Medien mit. Die Hauptparkfläche wird der Diepholzer Marktplatz sein. Von dort fährt ab 9 Uhr ein kostenloser Shuttle-Service in Richtung Festivalgelände. „Bitte folgt nicht der Beschilderung, wenn ihr mit dem Auto zum Parkplatz wollt, sondern navigiert euch zum Marktplatz“, heißt es weiter. Die eingesetzten Shuttles halten etwa auf Höhe des Diepholzer Bahnhofes. Daher erneut der Appell: „Das Beste bleibt weiterhin die Anreise mit dem Zug.“

„Festivals sind tatsächlich nicht ihr Kernbusiness“, sagt Lisa Canehl, Pressesprecherin des Appletree Garden Festivals, über die 27-jährige Mitbegründerin der Fridays for Future (FFF)-Bewegung in Deutschland. Trotzdem passe Neubauer mit ihren Themen gut zur Musikveranstaltung in Diepholz. Neubauer setzt sich für eine konsequente Klimapolitik, das Erreichen des 1,5 Grad-Ziels, den Kohleausstieg und Nachhaltigkeit ein, hat in diesem Zuge schon etliche Klimastreiks organisiert und begleitet.

„Auch wir versuchen, bei unserem Festival schon immer einen Fokus auf Nachhaltigkeit zu setzen“, erklärt Lisa Canehl – immer im Rahmen der Möglichkeiten. Ein Beispiel: Auch in diesem Jahr setzen die Festival-Macher konsequent auf Mülltrennung und fordern dies auch von den Besuchern ein. Dafür statten sie die Camper mit Müllbeuteln aus und halten verschiedene Tonnen für Restmüll, Glas, Papier und Verpackung vor.

Positives Feedback der Besucher zu Luisa Neubauer: „Unser Publikum hat ein Bewusstsein für ihre Themen“

Die Rückmeldungen, die die Appletree Garden-Organisatoren auf ihren Social Media-Kanälen nach Bekanntwerden des Auftritts von Luisa Neubauer erhielten, habe sie in ihrer Entscheidung bestätigt. „Wir haben sehr positives Feedback erhalten“, berichtet die Appletree-Sprecherin. Sie ist sich sicher: „Unser Publikum hat ein Bewusstsein für ihre Themen.“

Lisa Canehl ist sich darüber hinaus sicher, dass sich Luisa Neubauer im Vorfeld über die Festivals informiert, die bei ihr anfragen: „Ich glaube, sie geht nur dorthin, wo es für sie passt und worauf sie wirklich Lust hat.“ Sie sei schließlich kein Mensch, der sich für Greenwashing – eine PR-Methode, um einer Veranstaltung oder einem Unternehmen ein umweltfreundliches Image zu verschaffen – missbrauchen lasse.

Zur Person: Nina Kunz Nina Kunz ist eine Schweizer Journalistin und Autorin. Die 1993 in Zürich geborene Frau schreibt seit 2017 regelmäßig für „Das Magazin“. Darin erschien auch ein Portrait über die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die sie bei einer Lesereise begleitete. 2018 und 2020 wurde Nina Kunz zur Schweizer Kolumnistin des Jahres gewählt. Ein Jahr später erschien ihr erstes Buch mit dem Titel „Ich denk, ich denk zu viel“. Es enthält eine Sammlung ihrer verfassten Texte. Beim Appletree Garden Festival 2023 in Diepholz tritt sie am Samstag, 5. August, um 15.20 Uhr gemeinsam mit Luisa Neubauer auf.

Lisa Canehl betont jedoch auch: „Luisa Neubauers Auftritt wird keine Werbeveranstaltung für Fridays for Future.“ Sie tritt in Diepholz gemeinsam mit der Schweizer Journalistin Nina Kunz auf. „Es wird also keine reine Lesung von Luisa Neubauer sein“, erklärt die Sprecherin des Appletree Garden Festivals, „In erster Linie ist es ein Gespräch.“ Darin wird es laut den Organisatoren um „die Klimakrise, Konflikte unserer Gesellschaft und die vielen großen Veränderungen, die es für eine lebenswerte Zukunft braucht“ gehen.