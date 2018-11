Junge Mediziner werden vom Landkreis Diepholz gefördert

Landkreis Diepholz - 30 Euro pro Tag für junge Mediziner, die ihr Praktikum oder ihre Famulatur im Landkreis Diepholz machen. Dieses besondere Förderpaket hat der Ausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales des Landkreises am Mittwoch bei nur einer Enthaltung beschlossen.

Mediziner sind, vor allem in den ländlichen Regionen, heiß begehrt. Das ist wohl unbestritten. Die Frage jedoch, die die Komunen seit langem bewegt: Wie können junge Mediziner auf das Land gelockt werden? Die Universitäten, an denen sich Medizin studieren lässt, befinden sich in Oldenburg, Münster oder Göttingen. Aber eben nicht in Bassum, Sulingen oder Diepholz.

Aus Kostengründen würden viele Studenten Praxen und Kliniken in ihrem Universitätsumfeld aufsuchen. Mit der Fördersumme von 30 Euro pro Tag – im Monat kommen so rund 600 Euro zusammen – soll die finanzielle Mehrbelastung, die ein Praktikum im Landkreis Diepholz mit sich bringen würde, abgefangen werden. Andere Landkreise haben bereits ähnliche Förderprogramme eingerichtet.

Fachdienstleiter Stefan Hempe präsentierte in diesem Rahmen die „Richtlinie zur Förderung von Famulaturen und Praktika von Studierenden der Humanmedizin im Landkreis Diepholz“ vor den Abgeordneten. Als ein „weiterer Baustein zur Akquirierung von Medizinern“ bewarb er das Paket. Ziel sei es einen „Klebeeffekt“ zu erzielen. Nur über Praktika und Famulaturen könnten Studenten für die Region und die spezifischen Lehrpraxen begeistert werden.

Not bei Hausärzten im ländlichen Raum

So seien etwa an der Universität Oldenburg in sechs Semestern vier einwöchige Praktika vorgeschrieben. Vier Chancen für den Landkreis Diepholz, um sich als möglichen zukünfigen Arbeitsort ins Spiel zu bringen.

Die gesamte Fördersumme der beschlossenen Richtlinie beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Ausschussmitglieder unterstrichen die Not, die sich gerade bei Hausarztpraxen im ländlichen Raum offenbare. Der Einwand von Gerd Breternitz (AfD), dass auch abseits von Wohn- und Pendelthemen große Kosten wie mögliche Regressforderungen bei einer Praxisgründung unattraktiv wirken würden, stellte sich Kreisrätin Ulrike Tammen entgegen: Dies seien Probleme, die auf Bundesebene zu lösen sind.

Vereinzelte Stimmen, dass 30 Euro pro Tag viel zu wenig seien, um Pendelstrecken und Wohnungskosten zu decken, verstummten, als noch einmal unterstrichen wurde, dass es sich lediglich um einen Zuschuss handle.

