Kinderturnen bei der SG Diepholz vor dem Aus - wer hilft jetzt?

Neben der Förderung der motorischen Fähigkeiten sollen auch der Spaß und der soziale Kontakt im Vordergrund stehen.

Innerhalb der SG Diepholz sucht die Sparte Turnen dringend neue Übungsleiter für das Kleinkinderturnen und das Mutter-Vater-Kind-Turnen. 80 Kinder, deren Eltern und eine Spartenleiterin hoffen, dass es irgendwie weitergeht.

Diepholz – Übungsleitermangel auf der einen und große Sportgruppen auf der anderen Seite – dass das nicht zusammenpasst, liegt auf der Hand. Und wird anhand der aktuellen Lage der Abteilung Turnen in der SG Diepholz deutlich. Aus Mangel an ehrenamtlichen Übungsleiterinnen oder Übungsleitern droht den Gruppen „Mutter-Vater-Kind-Turnen“ und „Kleinkinderturnen“ möglicherweise das Aus. 80 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren wären betroffen.

Die Kinder treffen sich in Begleitung der Eltern seit Jahren jeden Freitag in der Turnhalle, um aktiv Sport zu treiben. Ziel des Vereins ist es hierbei, die Kinder durch individuell angepasste Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote in ihrer Koordination und Konzentration zu fördern. Neben der Förderung der motorischen Fähigkeiten steht natürlich auch der Spaß und der soziale Kontakt untereinander im Vordergrund.

Doch ob dieses gut besuchte Sportangebot in Zukunft überhaupt noch aufrechterhalten werden kann, steht aktuell mehr denn je in den Sternen. Die SG Diepholz kämpft, wie viele andere Vereine auch, mit dem akuten Rückgang der ehrenamtlichen Unterstützung im aktiven Vereinsleben. So musste im vergangenen Jahr bereits das Geräteturnen aus dem Programm genommen werden. Auch das Mädchen- und Jungenturnen findet zur Zeit nicht statt – ebenfalls aus Mangel an ehrenamtlichen Helfern. Damit die Kinderturngruppen nicht das selbe Schicksal ereilt, sucht der Verein jetzt händeringend nach Übungsleitern für die zwei bestehenden Gruppen.

Doch dass diese Suche nicht einfach wird, weiß Gertrud Seifert, Abteilungsleiterin Turnen bei der SG Diepholz, nur zu gut. Man habe schon alle Eltern der Gruppe und weitere Bekannte angesprochen – bisher ohne Erfolg. Die Bereitschaft zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit habe deutlich abgenommen, sagt sie.

Sportangebote für Kleinkinder auch beim TSV Aschen und TuS St. Hülfe-Heede Nicht allein die SG Diepholz bietet Turnen für kleine Kinder im Stadtgebiet Diepholz an, auch der TSV Aschen und der TuS St. Hülfe-Heede haben entsprechende Sparten und Angebote. Hier die wichtigsten Infos dazu:

SG Diepholz: Freitag, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr: Kinderturnen für Vier- bis Sechsjährige (ohne Elternbegleitung).

Freitag, 16.45 Uhr bis 18.00 Uhr: Vater-Mutter-Kind-Turnen für zwei- bis vierjährige Kinder – jeweils in der GFS-Halle in der Schlesierstraße.

Ansprechpartnerin: Sandra Pohl, Tel. 0175/ 829 19 14 oder 05441/592 92 69

TSV Aschen: Montag und Dienstag jeweils von 15.45 bis 17 Uhr: Mutter-Kind-Turnen in der Turnhalle Aschen.

Ansprechpartnerin: Iris Evers, Tel. 05441/5388.

TuS St. Hülfe-Heede: Montag, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Mutter-Kind-Turnen für Kinder ab einem Jahr.

Ansprechpartnerin: Ina Risch, Tel. 0174/972 81 05.

Donnerstag, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Mutter-Kind-Turnen für Kinder ab einem Jahr – jeweils in der Halle der Grundschule Sankt Hülfe.

Ansprechpartnerin: Monika Brüggemann, Tel. 0160/97 82 93 31 oder 05441/37 35.



Dabei verspricht Seifert Interessentinnen und Interessenten geringe Einstiegshürden, anfängliche Einarbeitung sowie eine fortlaufende Unterstützung: „Die Übungsleiterlizenz ist keine Voraussetzung, und ich würde die ersten drei Monate selbst aktiv begleiten und unterstützen.“

Auch die bisherige Leiterin der Gruppe, Sandra Pohl, die aus persönlichen und privaten Gründen ab dem 24. Februar nicht mehr zur Verfügung steht, wirbt für eine Nachfolgebesetzung der von ihr über viele Jahre mit Herzblut ausgefüllten Position: „Die Gruppe läuft wirklich richtig gut. Es sind sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern Freundschaften entstanden. Ich hoffe sehr, dass es weitergeht.“ Pohl, die das Kinderturnen der SG Diepholz bereits seit 15 Jahren leitet, unterstreicht zudem die gute Zusammenarbeit mit den Sporthelferinnen, die teilweise als Kinder mit ihren Eltern in der Gruppe angefangen haben und sich dann für die aktive Unterstützung des Kinderturnens entschieden haben: „Ohne sie wäre die Durchführung gar nicht möglich. Sie leiten Übungen an, unterstützen und trösten auch mal, wenn die Kinder hingefallen sind.“ Neben den wöchentlichen Terminen gibt es auch ganz besondere Highlights für die Kinder im Kalender, wie das Karnevalsturnen, das Laternenfest und das Nikolausturnen.

+ Kinderturnen in der GFS-Halle: Die bisherige Leiterin der Gruppe, Sandra Pohl, steht aus persönlichen und privaten Gründen künftig nicht mehr zur Verfügung. © Privat

Ein Ende der Gruppen wäre für die langjährige Übungsleiterin ein harter Schlag. Sie hebt die Wichtigkeit und die Vorzüge des Sporttreibens im Sportverein hervor: „Neben der Bewegung steht ja auch der soziale Kontakt untereinander im Vordergrund. Die Kinder werden auf den Kindergarten vorbereitet, und auch die Eltern können wieder neue Kontakte knüpfen.“

Dass Sandra Pohl bereits vor einem Jahr ihr persönliches Ausscheiden angekündigt hat und bis heute – trotz zahlreicher Bemühungen – keine Nachfolgelösung gefunden werden konnte, zeigt das ganze Dilemma. Dennoch hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben und richtet sich auch an die mögliche Nachfolgerin oder den möglichen Nachfolger: „Man hat freie Gestaltungsmöglichkeiten und ein wirklich tolles Team. Auch die Materialien können so übernommen werden.“

Interessierte können sich bei Sandra Pohl unter Tel. 05441/592 92 69 melden.