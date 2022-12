Kinderärzte im Landkreis Diepholz arbeiten am Limit: „Hier ist der Teufel los“

Von: Gregor Hühne

Großer Fehler Schulschließungen und Maskenpflicht: Kinder und Jugendliche holen nach Ansicht von Kinderärzten nun nach, was das Immunsystem in den Corona-Jahren nicht lernen durfte. © Friso Gentsch/dpa

Kinder- und Jugendärzte im Landkreis verzeichnen einen hohen Patienten-Ansturm. Würden Hausärzte nicht aushelfen, würde das System zusammenbrechen. Teilweise fehle es zudem an den banalsten Dingen wie Hustensaft. Die Infektionswelle sei derweil nur ein Nachholeffekt der Immunsysteme wegen der Kita- und Schulschließungen.

Landkreis – Rappelvoll: So ist die Lage in den Kinderarztpraxen im Landkreis Diepholz. Würden Hausärzte nicht ebenfalls Kinder und jugendliche Patienten behandeln, wäre der hohe Andrang von Patienten aktuell nicht zu bewältigen. Das schildert beispielsweise Dr. med. Martin Hagen aus Diepholz.

Der Kinderarzt sieht „jetzt schon so viele Patienten wie sonst nach Weihnachten.“ Früher begann die Grippewelle erst nach den Winterferien und ebbte bis März wieder ab. Dieses Jahr begann die Infektionswelle schon nach den Sommerferien. Viele Infektionen wie Influenza, Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) und andere kämen nun zusammen.

„Die Atemwegserkrankungen sind nicht gefährlicher geworden, die Menge hat zugenommen“, sagt Dr. Hagen. „Kinder und auch Erwachsenen hatten im Lockdown eher wenig Kontakt mit Infekten und mussten Masken tragen. Das ist nun ein Nachholeffekt. Das Immunsystem muss neu lernen, mit Infektionen klarzukommen.“ Zum Vergleich: „Wir hatten kaum Atemwegsinfekte während der Corona-Maßnahmen, im letzten Winter dann schon etwas mehr und dieses Jahr schon nach den Sommerferien“, schildert Dr. Hagen.

„Ich sehe zwischen 50 und 70, manchmal 100 Patienten in der Praxis am Tag. Abends stehen dann 250 Personen bei der Durchsicht auf der Patientenliste.“ Die könnten nicht alle kommen. Die Praxis sei daher telefonisch erreichbar, vor Ort, über eine App und über Mailadresse. „Da laufen kontinuierlich Nachrichten ein, da entscheiden wir, wer muss sofort gesehen werden, wer vielleicht erst morgen“, so der Kinderarzt. „Wir versuchen, alles bestmöglich für alle hinzukriegen und zu beraten.“

Zum Teil sei das sehr schwierig. „Ich bin abends platt und mein Team auch. Und morgens geht es weiter.“ Das gehe auch den Hausärzten so. Wann die Infektions-welle bricht? „Ich gucke von Tag zu Tag und hoffe, dass irgendwann ein Gipfel erreicht ist“, sagt Dr. Hagen.

Was könnte helfen? Mehr Personal. Die Bezahlung spiele auch eine Rolle. Den Mitarbeitern ist Freizeit wichtig. „Jeden Tag viele, viele Überstunden. Das macht auch krank und das kann man nicht bezahlen“, so Dr. Hagen. Doch Personal zu finden, sei sehr schwierig.

8 bis 10 Infektionen pro Jahr sind normal

Acht bis zehn fieberhafte Infekte im Jahr seien derweil bei Kleinkindern durchaus normal, so Kinderarzt Dr. Hagen. Das habe aber in dieser Ausprägung so nicht während Corona nicht stattgefunden. „Die Eltern versuchen wir zu beruhigen, dass es ein gewisses Maß an Normalität ist, dass die Kinder ein gesundes Immunsystem haben, dass da nun nachreift“, erklärt Dr. Hagen.

Auch bei Dr. med. Andreas Strüber in Sulingen ist der Andrang in der Praxis katastrophal. Der Kinderarzt findet noch deutlichere Worte: Die seiner Meinung nach verfehlte Corona-Politik, Schulen und Kindergärten zu schließen sowie Kinder mit Masken rumlaufen zu lassen, sei grundweg falsch gewesen und räche sich nun. „Die aufgeschobenen Infekte müssen jetzt nachgeholt werden.“

Dazu komme ein systemisches Versagen. Teilweise sei nicht mal mehr so etwas banales wie Fiebersaft in den Apotheken lieferbar. „Dann frage ich mich, was mache ich hier als Kinderarzt“, beschreibt Dr. Strüber die frustrierende Situation. Deutschland sei einst die Apotheke der Welt gewesen, heute brächen Lieferketten zusammen und es gebe Mangellagen wie damals in der DDR.

„Infektwellen hat es immer schon gegeben, aber damals gab es noch genug Betten“, erinnert Dr. Strüber, der seit 2004 niedergelassener Kinderarzt ist. „Eine himmelschreiende Sauerei“ nennt der Arzt die über Jahre kaputtgesparten Rahmenbedingungen der Kinderärzte. Für die Zukunft der niedergelassenen Ärzte in der Fläche sieht er schwarz.

Wenn Schulen außerdem Atteste statt einer Entschuldigung der Eltern bei Kindern verlangten, stelle das eine unnötige und zusätzliche Belastung für die Praxen dar.

Kassenärzte fordern mehr Studienplätze

Nun warnt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN): Wenn es nicht mehr Medizinstudienplätze gibt und die Niederlassung attraktiver wird, müssten Eltern in Zukunft noch längere Wartezeiten und vor allem noch weitere Wege bis zur nächsten Praxis bewältigen. Laut Sprecher Detflef Haffke gilt für die KVN eine gesetzliche Grundlage für die Verteilung von Ärzten, die Patienten ambulant behandeln, die sogenannte Bedarfsplanung (siehe Kasten). „Die Versorgung mit Kinder- und Jugendärzte ist laut den gesetzlichen Vorgaben (noch) gut“, sagt Haffke. Sie liegt bei 117,3 Prozent. „Sinkt der Versorgungsgrad bei Hausärzten unter 75 Prozent sowie bei Fachärzten unter 50 Prozent, sprechen wir von Unterversorgung“, so Haffke. Dann müsse die KVN dort einen Arzt etablieren, da sie einen Sicherstellungsauftrag hat.

Perspektivisch werde die Situation angespannter: Immer weniger Ärzte wagten den Schritt in die Niederlassung. Das Durchschnittsalter der zugelassenen Kassenärzte liegt laut KVN-Zahlen bei rund 55 Jahren.

Gleichzeitig erlebe Deutschland laut KVN-Sprecher „seit einigen Jahren einen Babyboom“. Im Jahr 2010 seien mit rund 665.000 Geburten noch etwa 105.000 weniger Kinder geboren als 2021. „Die medizinische Versorgung der Kinder wird immer schwieriger, vor allem in den Randlagen der Städte und auf dem Land“, schildert Haffke.

Für die wachsende Zahl chronisch kranker Kinder und Jugendlicher bedeutet diese Entwicklung nichts Gutes. Kinder- und Jugendärzte sehen laut KVN immer häufiger Kinder mit auffälligem Verhalten, Entwicklungs- oder Sprachproblemen. Störungen also, die auch im sozialen Umfeld begründet sein können. Dies führe zu mehr Arztbesuchen und in einzelnen Regionen zur Überlastung der Praxen.

Doch selbst wenn ab sofort alle angekündigten Maßnahmen (mehr Studienplätze, eine Landarztquote) vollständig umgesetzt würden, werde das bis zum Jahr 2035 keine nennenswerten positiven Effekte auf die Versorgung haben, prophezeit die KVN. „Erst nach 2035 wäre langsam mit spürbaren Effekten zu rechnen“, sagt Haffke

In der aktuellen Lage empfiehlt die KVN Ärzten sich gegenseitig über freie Kapazitäten zu unterrichten. Auch der Hinweis an Eltern, dass auch Hausärzte Kinder behandeln, könne sinnvoll sein. Eltern können sich über www.arztauskunft-niedersachsen.de informieren, welche Kinder- und Jugendärzte in der Region praktizieren.