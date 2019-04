Kerstin Leffering bügelt am besten

Wettbewerb im Technikmuseum Diepholz-Heede

+ Siegerehrung beim Bügelwettbewerb im Technikmuseum Diepholz-Heede (von links): Kerstin Leffering, Christa Pfeifer, Anja Tinnemeyer und Dieter Möller. Foto: Wiechering

Heede – Was in der ersten Stunde wegen Mangels an Bewerbern auszufallen drohte, wurde dann doch noch zu einem Erfolg. Neun Kandidatinnen und zwei Kandidaten stellten sich unter großer Anfeuerung durch das Publikum dem Bügelwettbewerb im Technikmuseum in Heede an der Bremer Straße 7.