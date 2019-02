Schallplatte aus den 70ern aufgetaucht: Wer ist Mischy?

Die Diepholzerin „Mischy“ hat Anfang der 1970er Jahre eine Schallplatte veröffentlicht, die jetzt wieder auftauchte und Rätsel aufgibt. Wer ist „Mischy“?

Diepholz - Von Eberhard Jansen- Heimatvereins-Mitglied Horst Brinkmann hat die Platte bei einer Haushaltsauflösung in einer Wohnung an der Luisenstraße entdeckt und gesichert. Er überreichte sie dem Heimatverein Diepholz.

Dessen Geschäftsführer Wilfried Krüger hat sie gern fürs Archiv engegengenommen, weiß aber auch nichts über „Mischy“. Nachforschungen unserer Zeitung blieben erfolglos.

Auf dem Cover der Schallplatte wird etwas über das damals etwa 13-jährige Mädchen verraten: „Mischy wohnt in Diepholz, wurde am 29. Dezember 1959 geboren, hat blaue Augen und ist 1,47 Meter groß. Sie besucht die Oberschule in Diepholz“, steht auf dem orangefarbenen Umschlag.

Weiter heißt es dort: „Mischy spielt Gitarre und Blockflöte. Sie singt und liest gern und ist eine gute Turnerin. Ihr Wunsch ist es, Flügel zu haben und fliegen zu können.“

„Mischy“ isst gern Nudeln mit Ketchup

Ihren ersten Erfolg hatte „Mischy“ laut Text auf dem Plattencover beim internationalen Schlagerfestival „Musica 71“ in Österreich. In dem für eine Plattenhülle ungewöhnlichen Text wird auch erklärt, dass die junge Sängerin gern Nudeln mit Ketchup isst und gern kalte Milch trinkt. „Sie wünscht sich ein Reitpferd und einen roten Buggy“, heißt es weiter. Als Manager wird ein gewisser Artur Klav genannt, der seine Adresse mit Enge Straße in Diepholz angibt. Das ist auch „Mischys“ Autogrammadresse.

Die musikalische Betreuung hatte laut Plattenumschlag die „Edition Bel Canto“ in Lemförde. Dahinter steckte ein Musikverlag von Heinrich Hollmeyer alias Robert Graber. Dieser arbeitete in der Gaststätte „Jägerhof“ in Lemförde, wo in den 1970er Jahren der damalige Hit „Wasser ist zum Waschen da...“ des Medium-Terzetts entstand.

„Mischys“ Lieder auf der jetzt gefundenen Schallplatte heißen „Lieber Petrus, Du“ und „Der kleine Kakadu“.

Unsere Zeitung fragt: Wer weiß etwas über „Mischy“?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, eine E-Mail an redaktion.diepholz@kreiszeitung.de (Betreff: „Mischy“) zu schreiben oder ab Montag unter Tel. 05441/908-141 in der Redaktion anzurufen. Vielleicht meldet sich „Mischy“ auch selbst. Sie müsste inzwischen 59 Jahre alt sein und singt vielleicht heute noch gern.