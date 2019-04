Aus dem Keller an die Öffentlichkeit

Diepholz – Vor mehr als 100 Jahren in Diepholz ausgegrabene Münzen aus römischer Zeit werden als Teil der Landesausstellung „Saxones – Eine neue Geschichte der alten Sachsen“, die vom 5. April bis Mitte August in Hannover und von Ende September bis Anfang Februar 2020 in Braunschweig zu sehen sein. Das teilte die Stadt Diepholz mit.

Die römischen Münzen wurden um 1910 beim Torfstechen im Moor südwestlich des ehemaligen Rittergutes Falkenhardt gefunden. Im Diepholzer Rathaus nahmen die Kuratoren Dr. Daniel Neumann und Dr. Florian Klimscha die Exponate entgegen und verstauten sie nach konservatorischen und sicherungstechnischen Standards für die Überführung.

Der Enkel des Finders hatte der Stadt Diepholz die Münzen schon vor Jahrzehnten als Dauerleihgabe überlassen. Inzwischen waren sie in den Besitz der Stadt übergegangen, fristeten aber bislang ein unbeachtetes Dasein in den Tiefen des Stadtarchivs.

„Sie waren noch nicht in das Archiv eingearbeitet, standen also nicht im Findbuch“, berichtet Stadtarchivar Kim Oliver Lange im Gespräch mit unserer Zeitung. Er fand die Münzen sachgerecht verpackt in einer Schachtel im Keller des Rathauses, als jetzt Vertreter des Landesmuseums Hannover danach fragten. Diese waren durch einen Bericht in einer Fachpublikation („Diepholzer Münzhort“) auf die antiken Geldstücke aufmerksam geworden. Der materielle Wert sei nicht besonders hoch, so Lange: „Das ist kein Goldschatz.“

Laut Lange handelt es sich um insgesamt acht Münzen, die aus der Zeit um 260 nach Christus stammen. Er vermutet, dass sie deutlich später im Moor deponiert worden sind – aus ihm unbekannten Gründen. Torfstecher fanden sie in einer Tiefe von etwa einem Meter. Ob damals noch mehr gefunden wurde, ist Lange nicht bekannt.

Die Münzen sind sogenannte Antoniani. Diese kleinen Silbermünzen wurden unter Kaiser Caracalla um 214 nach Christus als offizielles Zahlungsmittel eingeführt.

Der Fund aus Diepholz ist ab Freitag öffentlich in „Saxones – Eine neue Geschichte der alten Sachsen“ zu sehen. Im Fokus dieser gemeinsamen Ausstellung des Braunschweigischen Landesmuseums und des Landesmuseums Hannover steht das Werden der „alten Sachsen“. Die Ausstellung hinterfragt den Mythos, dass ein expandierender Stamm der Sachsen die „Urbevölkerung“ Niedersachsens sei.

„Mit einer Präsentation, die sich an ein breites Publikum wendet, entwerfen wir die Grundzüge einer neuen, politischen Geschichte heute niedersächsischer und westfälischer Landschaften vom ersten bis zum zehnten Jahrhundert nach Christus und stellen dar, welche Erkenntnisse die moderne Forschung zum Entstehen der sächsischen Identität des frühen Mittelalters in diesem Raum gewonnen hat“, heißt es in der offiziellen Leihanfrage des Landesmuseums Hannover an die Stadt Diepholz.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsens, Stephan Weil. Auf der Internetseite des Landesmuseum Hannover heißt es zur Einführung: „In Niedersachsen leben heute rund acht Millionen Menschen. Sie haben ihre Wurzeln überall in Europa und der Welt. Viele Familien sind seit Jahrhunderten hier ansässig, einige vielleicht schon seit dem frühen Mittelalter. Damals nannte man fast alle Bewohner des Landes ,Saxones’. Sind heutige Niedersachsen auch Nachfahren dieser ,alten Sachsen’? Woher kommt eigentlich der Name ,Sachsen’ und wer waren sie?“ ej

