Keinen Nachfolger gefunden: Praxis Dr. Schallenberg in Diepholz schließt

Kein Nachfolger: Die Praxis für Neurologie und Psychiatrie in Diepholz an der Hindenburgstraße 51a schließt Ende Juni.

Die Praxis für Neurologie und Psychiatrie Dr. Schallenberg in Diepholz schließt Ende Juni. Eine Nachfolgeregelung konnte nicht gefunden werden, da Neurologen und Psychiater fehlen.

Diepholz – Seit mehr als 30 Jahren gibt es diese Praxis für Neurologie und Psychiatrie in Diepholz. Nun wird sie geschlossen: Facharzt Dr. Wolfgang Schallenberg geht in den Ruhestand – ohne viel darüber zu sagen und an die Öffentlichkeit gehen zu wollen. In einer Zeitungsanzeige hatte er auf die Schließung „in Ermangelung einer Nachfolgeregelung“ hingewiesen. Die Praxis stelle am 30. Juni ihren Betrieb ein.

Schon 2013 hatte der bis dahin niedergelassene Facharzt Dr. Schallenberg seine Praxis an das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Damme übergeben, um ins Angestelltenverhältnis zu wechseln, so Claudia Conrad, Geschäftsführerin des Krankenhauses St. Elisabeth Damme, wo das MVZ angesiedelt ist. Das Rentenalter hatte er schon lange erreicht. „Die Diepholzer Praxis hatte etwa 3 500 Patienten in Jahr“, erklärte die Geschäftsführerin.

Erfolglose Nachfolge-Suche

Das MVZ Damme hat Fachärzte für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, die sich aber schwerpunktmäßig um Patienten aus dem Landkreis Vechta kümmern. Nach einer erfolglosen Nachfolge-Suche für die MVZ-Zweigpraxis in Diepholz an der Hindenburgstraße 51a habe man beschlossen, den Sitz an die Kassenärztliche Vereinigung zurückzugeben, so Claudia Conrad.

Ihre Erfahrung bei der Nachfolgesuche: „Die meisten Ärzte suchen ein Angestelltenverhältnis und wollen sich nicht niederlassen.“ Zumindest nicht in Kleinstädten.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Niedersachsen, war bei der Suche nach einer Nachfolge für die Diepholzer Neurologie- und Psychiatrie-Facharztpraxis ebenfalls ohne Erfolg: „Seit bereits etwa drei Jahren sind wir intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger für die Praxis Schallenberg. Hierbei stehen wir auch in intensivem Austausch mit dem Betreiber der Praxis aus Lohne. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, einen Nachfolger für die Praxis zu finden, sodass es nun leider aus Altersgründen zur Praxisschließung kommen wird“, erklärte Sören Rievers, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Bezirksstelle Verden, auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung.

Finanzielle Förderung der KV möglich

Als weiteres Instrument habe die Kassenärztliche Vereinigung finanzielle Förderungen in Aussicht gestellt. Rievers: „Im konkreten Fall sind dies 50 000 Euro. Leider haben wir auch hier noch keine Resonanz erhalten.“

Gibt es weitere Facharztpraxen dieser Richtung in der Region, die unbesetzt sind? Sören Rievers: „Es sind in dem Sinne keine freien Facharztpraxen, sondern freie Zulassungsmöglichkeiten für neue Ärzte, neue Praxen oder Anstellungen. Mit der letzten Fortschreibung der Bedarfsplanung weisen wir 3,5 freie Zulassungsmöglichkeiten aus. Nach dem Ausscheiden der Praxis Schallenberg wären es dann 4,5.“ Im Landkreis Diepholz sind noch drei weitere Arztpraxen dieser Fachrichtung aktiv. Zusätzlich gibt es noch die Tagesklinik in Twistringen.

Die Auswirkungen des allgemeinen Ärztemangels sind auch bei den Fachrichtungen Neurologie / Psychiatrie spürbar. Trotz finanzieller Anreize durch die Kassenärztliche Vereinigung sei es ein schwieriges Unterfangen, Nachfolgelösungen für Praxen oder Ärzte/Ärztinnen für die Neuansiedlung zu finden, so Geschäftsführer Sören Rievers: Grundsätzlich erfreue sich das Angestelltenverhältnis einer immer größeren Beliebtheit. „Dennoch gibt es auf der anderen Seite auch noch viele Ärzte und Ärztinnen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Beide Varianten bringen gewisse Vor- und Nachteile mit sich.“