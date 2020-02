Keine Opferrolle einnehmen

250 Teilnehmer beim 15. Landwirte-Forum in der Diepholzer Kreissparkasse

+ 250 Teilnehmer kamen am Mittwochabend zum 15. Landwirte-Forum in Diepholz, das die Kreissparkasse veranstaltete. „Was erwartet die Gesellschaft von der Landwirtschaft? Chancen und Perspektiven der Digitalisierung“ war das Thema. Fotos: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Da ist nicht ein Trecker auf dem Parkplatz“, stellte Theo Runge fest. Es war ja auch keine Demonstration, sondern das Landwirte-Forum in der Kreissparkasse, bei dem der Vorsitzende des Landvolkverbandes Grafschaft Diepholz am Mittwochabend ein Grußwort hielt. Bei den Demos in Großstädten gegen die aktuelle Agrarpolitik sei den Landwirten eine Welle der Sympathie entgegengeschlagen, so Runge.