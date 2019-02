Obermeister der Fleischer-Innung: „Wir haben nichts zu verbergen“

Video-Überwachung in Schlachthöfen? Helmut Voss, Obermeister der Fleischer-Innung Diepholz/Nienburg, hat damit überhaupt kein Problem. „Wir haben nichts zu verbergen“, betont er. Für Dr. Karljosef Graf, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz, stellen sich aber rechtliche Fragen bei der Umsetzung.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Video-Kameras in Schlachthöfen sollen Kontrolleuren künftig die Arbeit erleichtern. So will es das Land Niedersachsen, das diese Initiative am 15. Februar in den Bundesrat einbringen will. Hätte dieser Antrag Erfolg, dann müssten auch die sieben Schlachtbetriebe im Landkreis Diepholz mit solchen Überwachungsmaßnahmen ausgestattet werden - obwohl in den sechs kleinen Betrieben nur zwischen zwei und 30 Schweine oder Rinder an einem Tag in der Woche geschlachtet werden. Nur in einem Betrieb sind es an zwei Tagen in der Woche insgesamt 500 Tiere.

Helmut Voss, Obermeister der Fleischer-Innung Diepholz/Nienburg, gehört zu den sieben. In seinem Betrieb in Barnstorf werden an einem Tag in der Woche zehn Schweine geschlachtet. Künftig unter Kamera-Überwachung? „Damit hätte ich kein Problem“, betont Voss. „Das kann sich jeder anschauen, der es sehen will“, fügt der Fleischermeister hinzu - in dem Wissen, dass viele Fleisch-Konsumenten vor dem Schlachten gern die Augen verschließen.

Ist der Umsatz in den Fleischerei-Betrieben gesunken, seitdem sich immer mehr Menschen - nicht zuletzt wegen der schockierenden Bilder aus den Schlachthöfen Bad Iburg und Oldenburg - für eine fleischlose Ernährung entscheiden?

„Vertrauen ganz wichtig“

Nein, stellt Voss klar: „Die örtlichen Fachgeschäfte haben sich über Jahre hinweg einen Namen geschaffen. So ein Vertrauen ist ganz wichtig.“ Er appelliert an die Mitgliedsbetriebe seiner Innung, dieses Vertrauen der Kunden auch wertzuschätzen.

„Es ist wirtschaftlich“, beschreibt Voss die aktuelle Lage in seiner Branche. Seit zwölf Jahren würden die Gewinne stetig steigen: „Wir haben nichts zu klagen“, sagt der Obermeister einerseits. Andererseits macht ihn der rasante Strukturwandel im Fleischerhandwerk enorm betroffen.

Als die Fleischer-Innungen Diepholz und Nienburg vor zwölf Jahren fusioniert hätten, habe es in beiden Landkreisen noch 48 Betriebe gegeben: „Heute sind es nur noch 24.“ Die Hälfte hat also bereits aufgegeben. 80 Prozent der Inhaber hätten keinen Nachfolger gefunden, und bei den restlichen 20 Prozent seien vermutlich die Strukturen zu klein gewesen, sagt Voss. Die Dynamik greift offensichtlich immer noch: „Das geht nach wie vor so weiter“, berichtet er über den Strukturwandel.

Wunsch nach mehr Nachwuchs

Herzenswunsch des Obermeisters ist es, mehr junge Menschen für den Handwerksberuf des Fleischers gewinnen zu können: „Die Betriebe könnten ja weiter ausbilden, wenn sie guten Nachwuchs finden würden.“ Doch das sei nicht der Fall, stellt Voss resigniert fest: „Es ist schade, dass es so gekommen ist.“

Ganz zu schweigen davon, dass auch die kleinsten Betriebe genauso wie die großen mit Bürokratie überhäuft würden: „Erlasse, Verordnungen, und, und, und...“ Für den Obermeister ist es völlig inakzeptabel, wenn dabei kleine Schlachtereien mit großen Schlachthöfen gleich gesetzt werden. Der Fleischermeister auf dem Lande „kommt gar nicht mehr zum Arbeiten. Das nimmt einem jede Luft“. Voss ist felsenfest überzeugt: „An der Hygiene hat sich seit 20 Jahren nichts geändert. Früher nannte man das Berufsehre!“

Grundsätzlich, so bestätigt Dr. Karljosef Graf als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz, sei der Lebensmittel-Unternehmer, sprich Schlachtbetrieb, für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich. Deshalb müsse ein solcher Betrieb ab einer bestimmten Größe auch einen Tierschutzbeauftragten haben.

Behörden kontrollieren die Eigenkontrolle

„Wir stehen in zweiter Reihe“, sagt Graf. Will heißen: Die Behörden kontrollieren die Eigenkontrolle - und übernehmen außerdem die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Er sei nicht grundsätzlich gegen die Video-Überwachung auf Schlachthöfen, so der Veterinäramtsleiter, „das hört sich erst mal gut an“. Aber zunächst müssten dringende Rechtsfragen geklärt werden - vor allem mit Blick auf den Datenschutz: „Wie gestalte ich das? Will ich das gesamte Gelände überwachen oder nur bestimmte Bereiche? Wie steht es um die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten?“

Zu klären sei genauso, wer die Aufnahmen begutachte: „Sitzt da permanent jemand? Wer wertet das aus?“ Hinter die Idee der Initiative, dass die Kontrolleure die Kameras direkt auf ihr Handy schalten können, setzt Dr. Graf ein dickes Fragezeichen: „Wenn sie sich auf die Aufnahmen konzentrieren: Was machen sie in dieser Zeit dann nicht mehr?“ Der Veterinäramtschef ist überzeugt: Wenn dafür tatsächlich mehr Personal bereitgestellt werden sollte, „dann kommen weitere Kosten dazu“.