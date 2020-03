Kein Hausbesuch, kein Wunschtermin

Mit dem derzeit gebotenen Abstand: Dr. Marcel Blesken (links) und Ralf Meier, für das Coronavirus-Testzentrum in Diepholz zuständiger Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, beim Organisationsgespräch in der Arztpraxis. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Von großer Freundlichkeit bis zu „unverschämtem Anspruchsdenken“: Dr. Marcel Blesken erlebt im Coronavirus-Testzentrum in Diepholz sehr unterschiedliches Verhalten von Patienten, die Klarheit über eine mögliche Infektion mit dem weltweit grassierenden Virus haben möchten. Der Diepholzer Arzt hilft neben seiner Tätigkeit in einer Hausarztpraxis im Testzentrum in der Kreisstadt mit. Zwei seiner medizinischen Fachangestellten haben sich ebenfalls zu diesem freiwilligen, aber bezahlten Dienst gemeldet. Sechs solcher Teams arbeiten in Schichten in der Einrichtung, die für Patienten aus dem ganzen Landkreis Diepholz zuständig ist. Betreiber ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in Verden.

Etwa 80 Abstriche werden derzeit täglich von Patienten genommen. Der diensthabende Arzt nimmt die Speichelproben. Die im Mund benetzten Wattestäbchen kommen in Röhrchen, die dann zu einem Labor nach Georgsmarienhütte gebracht werden. Dieses arbeitet am Anschlag, hat die 80 Proben aus dem Landkreis Diepholz zusätzlich zum Routineprogramm zu analysieren.

Ins Testzentrum können die Patienten nicht einfach so kommen. „Sie werden einbestellt“, betont Dr. Blesken, dass keine Wunschtermine möglich sind. Das Verfahren ist klar geregelt: Menschen, die befürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, rufen bei ihrem Hausarzt an. Dieser – oder seine Helferinnen – fragen dann am Telefon nach einem vom Robert-Koch-Institut erarbeiteten Katalog Kriterien ab – wie Kontakt zu Infizierten oder Aufenthalt in Risikogebieten. Werden bestimmte Kriterien erfüllt, schickt der Arzt ein Papier mit Patientendaten per Fax an das Testzentrum. Dieses ruft dann die Patienten an und bestellt sie zu einem bestimmten Termin ein. Derzeit meist am nächsten oder übernächsten Tag.

Dabei gibt es manche Probleme: In vielen Fällen sind die Betroffenen nicht telefonisch erreichbar, obwohl sie aufgrund ihres Infektionsverdachtes in häuslicher Quarantäne sein sollten. Laut Dr. Blesken beliebte Begründung: „Ich war beim Einkaufen!“

Hausbesuche können die Ärzte nicht machen – auch wenn manche Patienten das verlangen. Es führt auch zu organisatorischen Problemen, wenn einbestellte Corona-Verdächtige gleich einen Teil ihrer Verwandtschaft mitbringen, um diese „mal gleich mittesten“ zu lassen. Das geht jedoch nicht.

Einen Test, der laut Blesken etwa 120 Euro kostet – gibt es nur für den Patienten, der über seinen Hausarzt angemeldet worden ist. Die Kosten trägt die Krankenkasse. Tests auf eigene Kosten sind in dem Zentrum der KVN nicht möglich. Der eigentliche Abstrich durch den Arzt dauert nur Sekunden. Etwa zehn Minuten pro Patient nehmen das Ausfüllen von Formularen und andere organisatorische Dinge in Anspruch.

Während die KVN Schutzkleidung und Atemmasken wegen der aktuellen Lieferengpässe für Arztpraxen stark rationiert hat, schafft sie es derzeit noch, für das Personal in den Testzentren ausreichend Ausrüstung zu liefern. Ralf Meier bringt Masken und Kleidung zweimal in der Woche aus Verden nach Diepholz, kümmert sich auch um Dienstpläne und anderes, um die Einrichtung am Laufen zu halten. In normalen Zeiten ist Meier Geschäftsbereichsleiter „Vertragsärztliche Versorgung“ bei der KVN, jetzt ist er „Pate des Testzentrums Diepholz“.

„Wir würden gern noch weitere Testzentren im Landkreis Diepholz einrichten“, sagt Meier. An Personal fehle es nicht, wohl aber an der Ausstattung.

Das Testzentrum in Diepholz wurde am 13. März in Betrieb genommen, um die Hausarztpraxen zu entlasten. Das beauftragte Labor liefert die Teströhrchen. Diese gibt es derzeit laut Meier noch in ausreichender Menge.