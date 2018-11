„Kein Gerede, sondern blutiger Ernst“

Gedenkstunde zur Reichspogromnacht im Diepholzer Rathaus / GFS-Schüler stellen Projekt vor

+ Der Diepholzer Historiker Wilfried Gerke (vorn) beleuchtete am Freitagabend bei der Gedenkstunde zur Reichspogromnacht im Rathaus das Leben und die Familie von Siegfried Simon Fontheim, der 1921 zum Ehrenbürger ernannt worden war. Schüler der Graf-Friedrich-Schule stellten ihr Projekt „Jüdisches Leben in Diepholz“ vor. - Fotos: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Während in anderen Städten Deutschlands am 9. November 1938 Juden misshandelt und getötet wurden, Synagogen brannten, Fensterscheiben klirrten, jüdische Geschäfte und Häuser verwüstet wurden, blieb es in Diepholz noch ruhig. Erst am Morgen des 10. November wurde die Diepholzer Synagoge an der Mühlenstraße 5 auf Betreiben von Männern der SA zerstört. 80 Jahre nach der „Reichspogromnacht“ erinnerte die Stadt Diepholz am Freitagabend in einer zentralen Gedenkstunde an den Beginn der Judenverfolgung im „Dritten Reich“, an den Beginn des Holocausts.