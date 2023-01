Kein Flug der Bundeswehr ohne Teile aus Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Oberst Stephan Knobloch sprach beim Neujahrsempfang der Stadt Diepholz über die Stellung der Luftwaffe. © Jansen, Eberhard

Der Fliegerhorst Diepholz hat eine große militärische Bedeutung: „Kein Flugzeug der Bundeswehr fliegt, wenn nicht notwendige Ersatzteile aus Diepholz geliefert werden“, nannte Oberst i.G. (im Generalstab) Stephan Knobloch ein Beispiel. Er war Redner beim Neujahrsempfang der Stadt Diepholz am Samstagvormittag im Rathaus, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in alter Form mit etwa 200 geladenen Gästen aus dem öffentlichen Leben stattfand. Nicht nur die Bundeswehr war dabei Thema.

Diepholz – Aktuelle Einblicke in die Luftwaffe – lokal, national und international – verschaffte den Gästen der Stadt Diepholz beim Neujahrsempfang Oberst i.G. Knobloch als Festredner. Der Generalstabsoffizier ist Abteilungsleiter beim Kommando der Luftwaffe in Berlin-Gatow und damit der oberste Luftwaffen-Logistiker. Von Juni 2012 bis September 2014 war Knobloch Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 und Diepholzer Standortältester.

Zum Neujahrsempfang der Stadt Diepholz nach zwei Jahren Corona-Pause kamen etwa 200 geladene Gäste ins Rathaus. © Jansen

Er nannte Details zur schnellen Reaktion der Luftwaffe auf den Beginn des russischen Angriffes auf die Ukraine im Februar 2022 – unter anderem mit der Verlegung von weiteren Kampfflugzeugen nach Rumänien und Patrouillen im polnischen Luftraum. Zudem blickte er auf die deutsche Luftraumüberwachung, auf die erwarteten Nachfolger des alten Jets Tornado und des Hubschraubers CH 53. Auch das neue Luftabwehrsystem „Arrow 3“ schnitt Knobloch thematisch an: „Die Radargeräte können bis nach Russland sehen. Die Lenkflugkörper bekämpfen gegnerische ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre“. Europa käme damit unter einen Schutzschirm.

Anhand von drei Beispielen erklärte Oberst Knobloch die Bedeutung des Fliegerhorstes Diepholz mit seinen 700 Soldaten, 400 zivilen Mitarbeitern und 13 Dienststellen beziehungsweise Einheiten von Luftwaffe, Streitkräftebasis, Sanitätsdienst und Wehrverwaltung. Diese haben ganz unterschiedliche Aufgaben.

TV-bekannt durch „The Voice of Germany“: Ayham Fayad aus Barnstorf sang beim Neujahrsempfang. © Jansen, Eberhard

So kann die 6. Kompanie des Objektschutzregiments der Luftwaffe (früher „Luftwaffenpioniere“) unter anderem Behelfsflugplätze in Einsatzgebieten bauen und Kampfmittel beseitigen. Aktuell seien Diepholzer Soldaten in Niger/Afrika im Einsatz.

Im Materiallager Diepholz des Bundeswehrdepots West lagern laut Knobloch in 26 Hallen auf dem Fliegerhorst 95 000 Artikel im Warenwert von 2,7 Milliarden Euro. Das sind vorwiegend Ersatz- und Austauschteile für Luftfahrzeuge. Von Diepholz aus gehen die Teile an die fliegenden Verbände der Luftwaffe.

Drei Beispiele vom Fliegerhorst

Knoblochs drittes Beispiel war die „abgesetzte technische Staffel des Hubschraubergeschwaders 64 Diepholz“ (früher „Hubschrauberwerft“) mit 200 Soldaten und zivilen Mitarbeitern. Sie wartet und repariert den Transporthubschrauber CH-53, der alle 200 Flugstunden zur aufwendigen „Inspektion“ nach Diepholz muss. Diepholzer Hubschrauber-Reparaturteams seien weltweit unterwegs – derzeit im afrikanischen Mali im Rahmen einer UN-Mission. „Wenn die Luftwaffe im Einsatz ist – weltweit oder in Deutschland – ist immer auch ein Teil Diepholz dabei“, fasste Oberst Knobloch die Bedeutung des Standortes zusammen.

Mit einem Festredner kehrte die Stadt zum alten Konzept zurück. In vergangenen Jahren hatte die Ehrung von ehrenamtlich tätigen Bürgern im Mittelpunkt der Neujahrsempfänge gestanden. Diese Ehrungen sollen nun weiterhin im Sommer im größeren, öffentlichen Rahmen einer Bürgerversammlung am Schloss stattfinden, wohin diese in Corona-Zeiten verlegt worden war.

Rekord: 711 Diepholzer Neubürger im Jahr 2022

Zum Neujahrsempfang begrüßte Bürgermeister Florian Marré unter anderem die heimischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten, Ratsmitglieder und Ehrenratsmitglieder, den Ehrenbürger Ulrich Walter, den ehemaligen Stadtdirektor Herbert Heidemann, Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Unternehmen und Institutionen sowie Oberst Volker Benz als den neuen Diepholzer Kommandeur und Standortältesten.

Gut gelaunt: Bürgermeister Florian Marré beim Neujahrsempfang. © Jansen, Eberhard

Für Musik sorgte Ayham Fayad – als Sänger, der sich am Klavier begleitete. Der in Barnstorf wohnende Abiturient der Graf-Friedrich-Schule hatte 2022 sein Fernsehdebüt bei der Gesangsshow „The Voice of Germany“ gegeben, kam dabei sehr weit und machte auch Diepholz bekannter.

Bürgermeister Marré blickte zurück auf das Jahr 2022 und meldete einen Rekord: „Die Stadt wächst weiter. Im vergangenen Jahr konnte sich unser schönes Diepholz durch Geburten und Zuzüge um 771 Neubürgerinnen und Neubürger vergrößern. Selbst mit einem rechnerischen Ausklammern der Personen, die nicht freiwillig zu uns gekommen sind, ein absoluter Rekordwert.“ Diepholz hat derzeit deutlich mehr als 18 000 Einwohner.

367 neue Wohneinheiten in Diepholz

Marré blickte auch auf die Wohnraumentwicklung: „Seit dem letzten Neujahrsempfang im Jahr 2020 wurden 367 Wohneinheiten in Diepholz geschaffen. Aktuell entstehen die ersten Häuser im Baugebiet Lange Wand III.“ Er beleuchtete die 2022 abgeschlossenen (Bau-)Maßnahmen und dankte für das Engagement von Bürgern bei der Aufnahme von derzeit 338 Flüchtlingen aus der Ukraine.

Vorhaben der Stadt Diepholz 2023 Zu Vorhaben der Stadt Diepholz sagte Bürgermeister Florian Marré beim Neujahrsempfang: „Der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte am Groweg ist beschlossen und wird in diesem Jahr baulich begonnen und die Entscheidung zur Trägerschaft herbeigeführt. An allen Grundschulen werden Maßnahmen angegangen, um dem anstehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbeschulung angemessen gerecht zu werden. Wir unterstützen die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik in diesem Jahr mit einem erhöhten Betrag, um diese für unsere Wirtschaft und uns wichtige Einrichtung durch die wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu bringen. Um den Unternehmen weitere Flächen für ein erfolgreiches Wirtschaften zur Verfügung stellen zu können, starten wir mit dem Planungsprozess für das nächste Gewerbegebiet, das südlich der Moorstraße und westlich der Reessingstraße liegen wird. Die Neugestaltung der Fußgängerzone und erste Freilegung des Areals nördlich des alten Rathauses stehen 2023 an. Die mehrjährige Neugestaltung der Hindenburgstraße wird endlich abgeschlossen. Ein weiteres zentrales Projekt in der Dorfentwicklung wird begonnen: Die Umsetzung der neuen Dorfmitte Sankt-Hülfe Heede mit Einbeziehung der Flächen am Sportplatz, dem Schulhof und der ehemaligen Bundesstraße wird in den nächsten Wochen starten.“

„Wir brauchen mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nicht nur um die eigene Sache kümmern“, wünschte sich Bürgermeister Marré ein verstärktes ehrenamtliches Engagement – nicht nur in Vereinen.

Kleine Demo vor dem Rathaus anlässlich des Neujahrsempfangs: Zwei Diepholzer forderten „Frieden schaffen ohne Luftwaffe(n)“. © Jansen

Vor Beginn des Neujahrsempfangs standen vor dem Rathaus zwei Diepholzer und forderten auf einem Transparent „Frieden schaffen ohne Luftwaffe(n)“. Die sehr kleine Demo war angemeldet.