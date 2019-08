Kartoffeln brauchen dringend Regen

Auf fast 13.500 Hektar bauen Landwirte in den Landkreisen Diepholz und Nienburg Kartoffeln an – und wünschen sich in vielen Regionen nur eines: Regen.

Diepholz/Nienburg – Im Dürresommer 2018 hatten die Ernteausfälle bei bis zu 40 Prozent gelegen. Auch wenn die Situation in diesem Jahr nicht so dramatisch ist: Ohne weitere Niederschläge könnte der Ernteausfall diesmal bis zu 20 Prozent betragen.

Belana, Hansa, Fontane und andere: Kartoffeln der unterschiedlichsten Sorten wachsen auf den Feldern in den Landkreisen Diepholz und Nienburg. Im vergangenen Jahr waren knapp 13.500 Hektar mit Erdäpfeln bestellt. Viele verkümmerten nach dem Dürresommer 2018. Die bitteren Folgen: Ernteausfälle von bis zu 40 Prozent und Schäden in Millionenhöhe.

Deshalb blicken viele Anbauer in der Region zurzeit sorgenvoll in den Himmel: Wird es genug regnen? Und nicht so extreme Ernteausfälle geben wie im vergangenen Jahr?

Bis zu 20 Prozent Ausfälle möglich

Täglich prüfen Kartoffelexperten der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Niedersachsen Mitte die Felder für den Vertragsanbau – und rechnen zurzeit mit Ernteausfällen von bis zu 20 Prozent. „Das ist regional aber unterschiedlich und kann von Dorf zu Dorf anders sein“, erläutert Lars Ording. Der 42-Jährige ist Marktbereichsleiter Obst und Gemüse bei der RWG Niedersachsen Mitte und verantwortlich für 30 Mitarbeiter. Der Marktbereich Obst und Gemüse – Kartoffeln, Spargel, Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren – erzielt einen Umsatz zwischen 25 und 35 Millionen Euro pro Jahr.

Die Prognosen für den Ernteausfall bei den Kartoffeln können sich ändern, wenn ausreichend Regen fällt. Doch das Wetter kann niemand exakt kalkulieren. Fakt ist, dass einige Sorten bereits stark leiden: „Hansa kann die Trockenheit sehr schlecht verkraften“, erläutert Ording. „Bei spätreifen Sorten wie Fontane, eine Pommes-frites-Kartoffel, könnte der Regen der vergangenen Tage helfen, dass es einen durchschnittlichen Ertrag gibt.“

Anderseits – auch das haben Kartoffelanbauer schon erlebt – könnte in den Haupt-Erntemonaten September und Oktober so viel Regen fallen, dass die Böden nicht mehr befahrbar sind und die Kartoffeln im Erdreich verfaulen.

In jedem Fall aber gilt, dass selbst meteorologische Vorhersagen den Kartoffelpreis beeinflussen. „Die Warenterminbörse ist sehr wetterfühlig“, erläutert Ording den Verkauf von Erdäpfeln am freien Markt – und weiß, dass Landwirte längst in europäischen Kategorien denken müssen.

Niederschlag hat Einfluss auf Preise

Der jüngste Regen in Frankreich, Belgien und Holland hat direkten Einfluss auf das Preisgefüge: „Am freien Markt fällt der Preis für Kartoffeln“, berichtet der Marktbereichsleiter zum Status quo. Einfluss darauf habe ganz sicher auch die Tatsache, dass der Kartoffelanbau in Europa insgesamt gewachsen sei – und damit auch das zu erwartende Angebot. Ording: „In Niedersachsen ist die Anbaufläche auf dem höchsten Stand seit 2005.“

380 Dezitonnen (38 000 Kilogramm) Kartoffeln pro Hektar hatten die Anbauer im Dürrejahr 2018 geerntet, so die Landwirtschaftskammer. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 508 Dezitonnen (50 800 Kilogramm) gewesen.

Den Landwirten stehen zwei Wege offen, um ihre Kartoffeln zu vermarkten: Sie können sich im Vorfeld für den Vertragsanbau entscheiden – und damit für einen verlässlichen Preis – oder ihre Ware nach der Ernte am freien Markt anbieten. Ist das Angebot klein, können sie gute Preise erzielen. Fällt die Ernte überreichlich aus, ist ihr Verdienst gering.

Durch Angebot und Nachfrage europaweit können extreme Preisunterschiede entstehen. Lars Ording erinnert sich an das Dürrejahr 2018, als eine Tonne Kartoffeln am freien Markt bis zu 300 Euro kostete. Aber der Marktbereichsleiter weiß auch: In Jahren mit optimalen Wachstumsbedingungen für Kartoffeln kann der Preis auf 10 Euro pro Tonne sinken. „Dann landen Kartoffeln im Tierfutter oder auch in der Biogas-Anlage.“

Kartoffelmarkt: Vertrage bleiben unerfüllt

Genau das Gegenteil hat Ording im vergangenen Jahr erlebt: Der Kartoffelmarkt war leer gefegt, und wegen der extrem schlechten Ernte konnten die RWG und die Kartoffelanbauer die Verträge mit ihren Großabnehmern nicht erfüllen. „Es war eine dramatische Situation“, blickt der 42-Jährige zurück, „der Druck war wahnsinnig groß“. 20.000 bis 30.000 Tonnen Kartoffeln fehlten, doch die verarbeitenden Unternehmen bestanden auf Erfüllung der Verträge.

Deshalb versuchte die RWG, das Problem soweit überhaupt möglich durch – extrem teure – Zukäufe am freien Markt zu lösen oder Abstand zu zahlen. Am Ende ein Millionenschaden: Ording spricht von einem „siebenstelligen Betrag“, ohne eine konkrete Summe zu nennen.

Das Defizit wollen RWG und Kartoffelanbauer in den kommenden zwei bis drei Jahren wieder ausgleichen. Und hoffen auch aus diesem Grund auf eine gute Kartoffelernte im September/Oktober 2019.