Karsten Brüning neuer Kommandeur

DIEPHOLZ - Das Schützenkorps Diepholz ist fest in der Hand der Familie Brüning. Nachdem Bernd und sein Sohn Björn beim letztjährigen Schützenfest die Königswürde errungen hatten, übernahm nun am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung des Schützenkorps bei Laker-Wiele Karsten Brüning das höchste und einflussreichste Amt in dem Traditionsverein: Er wurde zum neuen Kommandeur (Vorsitzenden) gewählt, dem 18. in der Geschichte des Korps.

„Ein besonderer Tag heute,“ resümierte ein Schütze und spielte auf die Amtseinführung von Donald Trump an. „Wir haben aber den besseren Mann!“ Nun, hier wie da wird nach 100 Tagen eine erste Bilanz gezogen.

Karsten Brüning, ja schon durch seine Tätigkeit u.a. als stellvertretender Kommandeur mit den Amtsgeschäften in der Führungsetage des Schützenkorps bestens vertraut, trat die Nachfolge von Heinrich („Heino“) Wiegmann an, der schon im vergangenen Jahr angekündigt hatte, nicht wieder anzutreten. Brüning dankte für das Vertrauen und versicherte, sein Bestes zu geben. Er bat um ein vertrauensvolles Miteinander zum Wohle des Schützenkorps.

„Wir verabschieden hier und heute einen Schützenbruder, der sich für das Schützenkorps mehr als verdient gemacht hat,“ begann Brüning seine Laudatio auf den scheidenden Kommandeur. Heinrich Wiegmann habe sich schon früh zum Schützenwesen bekannt. Noch in den Kinderschuhen steckend, habe er die Geschäftsführung unterstützt und als damaliger Schüler die Beiträge für das Korps eingesammelt. Anschließend habe er die hohe Schule des Jung- und Jugendschützen durchlaufen und dann 14 Jahre lang in der Fahnengruppe der Kompanie Lappenberger Rott mitgewirkt.

Den Ausführungen von Karsten Brüning war weiter zu entnehmen, dass Heino Wiegmann 1989/1990 die Königswürde errang und kurze Zeit später zum stellvertretenden Kompaniechef gewählt wurde. 1999 wurde er stellvertretender Kommandeur und 2005 – sozusagen als Krönung seiner Schützenlaufbahn – Chef des Korps. Wiegmann gehört – neben Dr. Schröder – zu den dienstältesten Kommandeuren des Korps.

Verdient gemacht habe sich Wiegmann nicht nur als Kommandeur, sondern auch bei den Arbeitsdiensten. Wie viele Stunden und wie viele Meter Kabel unter den Händen des Elektromeisters verlegt worden seien, sei nicht mehr nachvollziehbar. Man könne ihn auch als Hausmeister betiteln; denn es sei kaum ein Tag vergangen, an dem er nicht auf Lüdersbusch nach dem Rechten geschaut habe.

Unter seiner Regie seien massive Umbaumaßnahmen an der Schützenhalle und die Neugestaltung des Schützenfestes – Stichwort: Umzug vom Lüdersbusch in den Müntepark – vorgenommen worden.

„Als erster Mann im Schützenkorps hast Du Dich immer sachlich, fair und aufmerksam hervorgetan,“ betonte Brüning. Er bedankte sich für die lange loyale, ehrliche und aufrichtige Zusammenarbeit im Kommando und wünschte ihm und seiner Frau Edith Gesundheit und noch viele schöne Schützenjahre. Der lang anhaltende Beifall der fast 120 Schützen verdeutlichte, dass sie mit Heino Wiegmann einen prima Kommandeur hatten, der auch die Geselligkeit liebt. „Ich verneige mich vor Dir!“

Sichtlich gerührt stellte der scheidende Kommandeur fest: „Es war eine tolle Zeit mit Euch!“

Den nun freigewordenen Posten des stellvertretenden Kommandeurs übernahm Mark Kürble.

Wiedergewählt wurden stellvertretender Geschäftsführer Jens Evers, kaufmännischer Schießwart Peter Brehme, Schriftführer Charles-Friedrich Jacobs und Güterverwalter Heinrich Göbel. - rdu