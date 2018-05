Kandidaten im Fokus

Diepholz - Das wäre im Ratssaal vermutlich etwas eng geworden: Die Entscheidung, die Podiumsdiskussion der vier Diepholzer Bürgermeister-Kandidaten ins Theater zu verlegen, war goldrichtig. Nur noch wenige Plätze blieben gestern Abend frei; schätzungsweise 470 Bürger verfolgten die Diskussion, die von der VHS organisiert worden war. „Das zeigt, wie hoch das Interesse an der Diepholzer Politik ist“, freute sich Gerhard Friedrichs, einer der örtlichen VHS-Leiter. Die vier Kandidaten Ruken Aytas (SPD), Florian Marré (Einzelbewerber, unterstützt von CDU und FDP), Detlef Tänzer (Einzelbewerber) und Dietmar Edel (Einzelbewerber) stellen sich zunächst selbst vor, ließen bereits einiges von ihren Zielen durchblicken. Im Anschluss waren die Zuhörer gefragt, stellten den Vieren auf der Bühne ihre Fragen. Dabei ging es um Themen wie Stadtreinigung, den öffentlichen Personennahverkehr oder sozialen Wohnungsbau, aber auch um Fragen der Innenstadt-Entwicklung, um den eigenen Führungsstil oder um die Zukunft der Klinik in Diepholz.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Alexander Hesselbarth, dem früheren Leiter Unternehmenskommunikation von ZF in der Dümmer-Region. In nicht mehr ganz zwei Wochen sind die Diepholzer dann an der Wahlurne gefordert: Bürgermeister-Wahl ist am Sonntag, 27. Mai. Wir werden über die Podiumsdiskussion noch näher berichten. - sr